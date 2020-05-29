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Вкусно, сытно, аппетитно: как приготовить ленивые голубцы

09:39, 29 мая 2020
Праздники
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Ленивые голубцы рецепт / фото ua.depositphotos.com

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По вкусу они не отличаются от обычных голубцов, ведь делаются из подобного набора ингредиентов. В то же время их приготовление немного проще – не придется долго возиться на кухне, закручивая каждый голубец.

Если в холодильнике есть все необходимые составляющие для традиционных голубцов, можно приготовить их по-новому. Для этого и существует рецепт ленивых голубцов.

Ленивые голубцы

  • Фарш мясной – 600 г
  • Капуста белокочанная – 400 г
  • Лук репчатый – 150 г
  • Морковь – 150 г
  • Рис – 1 ст.
  • Куриные яйца – 1 шт.
  • Пшеничная мука – 6 ст.л.
  • Растительное масло – 100 мл
  • Поваренная соль – 2 ч.л.
  • Специи сухие – 2 ч.л.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Томатный соус – 3 ст.л

Рис промываем, заливаем 2 стаканами воды и отвариваем.

Тем временем нарезаем мелко лук. Натираем на крупной терке морковь. Лук и морковь выкладываем в сковороду с 2 ст. л. растительного масла, добавляем по половине чайной ложки соли и специй. Пассируем на небольшом огне в течение 15 минут.

Затем смешиваем пассерованные лук и морковь с отварным рисом и оставляем немного остыть.

Далее нарезаем мелкими кубиками капусту. Выкладываем ее в сковороду с 1 ст. л. растительного масла, добавляем по 0,5 ч. л. соли и специй. Пассируем на небольшом огне 10 минут, затем даем немного остыть.

Как приготовить ленивые голубцы / фото chefmarket.ru

В миске смешиваем мясной фарш, пассерованные лук, морковь и капусту, добавляем еще по половине чайной ложки соли и специй. Добавляем в фарш яйцо и хорошенько вымешиваем руками.

С мясо-овощной массы формируем ленивые голубцы продолговатой формы и обильно панируем их в муке. Выкладываем их в сковороду с разогретым растительным маслом и быстро обжариваем со всех сторон на сильном огне.

Обжаренные голубцы перекладываем в кастрюлю или гусятницу. Заливаем их смесью томатного соуса и сметаны. Доливаем немного подсоленной воды.

Сначала на сильном огне прогреваем голубцы в соусе, доводим до кипения, делаем маленький огонь и накрываем крышкой. Тушим голубцы на медленном огне 30 минут.

Ленивые голубцы в духовке

  • Помидоры – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Фарш мясной – 500 г
  • Капуста белокочанная – 300 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Рис – 1 ст. (можно меньше)
  • Сметана – 200 г
  • Сухари панировочные (по желанию) – 100 г
  • Растительное масло – для жарки и смазывания листа
  • Вода – 1 ст.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Приправы – по вкусу

Рис отвариваем практически до готовности. Капусту очень мелко шинкуем. Перекладываем в отдельную емкость и заливаем кипятком минут на 10.

В это время мелко шинкуем одну луковицу. Добавляем лук в мясной фарш. Солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем.

В фарш добавляем яйцо. Туда же отправляем отжатую от воды капусту. Снова солим. Добавляем отварной рис. Полученную смесь хорошо перемешиваем.

Ленивые голубцы - лучшие рецепты / фото gastronom.ru

Готовим соус. Для этого мелко шинкуем оставшийся лук. Морковь натираем на терке. Помидоры режем небольшими кубиками. Овощи обжариваем в таком порядке – сначала лук, потом морковь. В конце добавляем помидоры, тушим пару минут.

В тарелке перемешиваем сметану (около 5 ст. л.) со стаканом воды. Этой смесью заливаем зажарку, добавляем соль, перец и по желанию любимые приправы.

Руками формируем ленивые голубцы нужного размера. Каждый голубец обваливаем в панировочных сухарях (так получается вкуснее). На смазанный растительным или сливочным маслом противень укладываем ленивые голубцы.

Голубцы заливаем готовым немного остывшим соусом и ставим в духовку, разогретую до 200°C, примерно на 40 минут.

Очень ленивые голубцы

  • Смешанный фарш – 600 г
  • Свежая капуста – 700-800 г
  • Лук – 2 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Морковь – 1 шт.
  • Рис – 3/4 ст.
  • Зелень – пучок
  • Растительное масло
  • Соль, перец, приправы – по вкусу

Лук и чеснок мелко режем. Морковку трем на крупной терке.

Разогреваем сковородку, наливаем растительное масло, выкладываем лук и чеснок и жарим на небольшом огне, чтобы лук стал прозрачным. Добавляем морковь и продолжаем жарить на маленьком огне, пока морковь не станет мягкой.

Рис засыпаем в кипящую подсоленную воду и варим минут 10 до полуготовности. Сливаем в дуршлаг и слегка промываем холодной водой.

Капусту мелко шинкуем.

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Помидоры моем, разрезаем каждую пополам и вырезаем все лишнее. Каждую половинку трем на крупной терке, оставляя кожуру. Полученную томатную массу солим и перчим.

Половину фарша небольшими кусочками добавляем в сковороду к луку с морковью. Перемешиваем. Добавляем оставшийся фарш, солим, перчим и снова перемешиваем. Закрываем крышкой и готовим минут 10-15 на небольшом огне, изредка помешивая.

Выкладываем в сковороду капусту, солим, перчим и перемешиваем. Можно добавить приправы. Закрываем крышкой и тушим 10-15 минут, чтобы капуста стала мягкой и немного осела (если капуста молодая, то 5-7 минут). В это время мелко режем зелень.

Открываем крышку и добавляем в сковороду рис и протертые помидоры. Перемешиваем. Посыпаем все нарезанной зеленью, еще раз перемешиваем, закрываем крышкой и даем протушиться еще 5 минут.

Подавать ленивые голубцы следует со сметанкой.

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