Вкусно, сытно, аппетитно: как приготовить ленивые голубцы

Нежные и сочные голубцы, в отличие от классических, готовить значительно проще.

Ленивые голубцы – вкусное, нежное и сочное блюдо. Одно из любимых у многих.

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По вкусу они не отличаются от обычных голубцов, ведь делаются из подобного набора ингредиентов. В то же время их приготовление немного проще – не придется долго возиться на кухне, закручивая каждый голубец.

Если в холодильнике есть все необходимые составляющие для традиционных голубцов, можно приготовить их по-новому. Для этого и существует рецепт ленивых голубцов.

Ленивые голубцы

Фарш мясной – 600 г

Капуста белокочанная – 400 г

Лук репчатый – 150 г

Морковь – 150 г

Рис – 1 ст.

Куриные яйца – 1 шт.

Пшеничная мука – 6 ст.л.

Растительное масло – 100 мл

Поваренная соль – 2 ч.л.

Специи сухие – 2 ч.л.

Сметана – 3 ст.л.

Томатный соус – 3 ст.л

Рис промываем, заливаем 2 стаканами воды и отвариваем.

Тем временем нарезаем мелко лук. Натираем на крупной терке морковь. Лук и морковь выкладываем в сковороду с 2 ст. л. растительного масла, добавляем по половине чайной ложки соли и специй. Пассируем на небольшом огне в течение 15 минут.

Затем смешиваем пассерованные лук и морковь с отварным рисом и оставляем немного остыть.

Далее нарезаем мелкими кубиками капусту. Выкладываем ее в сковороду с 1 ст. л. растительного масла, добавляем по 0,5 ч. л. соли и специй. Пассируем на небольшом огне 10 минут, затем даем немного остыть.

В миске смешиваем мясной фарш, пассерованные лук, морковь и капусту, добавляем еще по половине чайной ложки соли и специй. Добавляем в фарш яйцо и хорошенько вымешиваем руками.

С мясо-овощной массы формируем ленивые голубцы продолговатой формы и обильно панируем их в муке. Выкладываем их в сковороду с разогретым растительным маслом и быстро обжариваем со всех сторон на сильном огне.

Обжаренные голубцы перекладываем в кастрюлю или гусятницу. Заливаем их смесью томатного соуса и сметаны. Доливаем немного подсоленной воды.

Сначала на сильном огне прогреваем голубцы в соусе, доводим до кипения, делаем маленький огонь и накрываем крышкой. Тушим голубцы на медленном огне 30 минут.

Ленивые голубцы в духовке

Помидоры – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Фарш мясной – 500 г

Капуста белокочанная – 300 г

Яйцо – 1 шт.

Рис – 1 ст. (можно меньше)

Сметана – 200 г

Сухари панировочные (по желанию) – 100 г

Растительное масло – для жарки и смазывания листа

Вода – 1 ст.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Приправы – по вкусу

Рис отвариваем практически до готовности. Капусту очень мелко шинкуем. Перекладываем в отдельную емкость и заливаем кипятком минут на 10.

В это время мелко шинкуем одну луковицу. Добавляем лук в мясной фарш. Солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем.

В фарш добавляем яйцо. Туда же отправляем отжатую от воды капусту. Снова солим. Добавляем отварной рис. Полученную смесь хорошо перемешиваем.

Готовим соус. Для этого мелко шинкуем оставшийся лук. Морковь натираем на терке. Помидоры режем небольшими кубиками. Овощи обжариваем в таком порядке – сначала лук, потом морковь. В конце добавляем помидоры, тушим пару минут.

В тарелке перемешиваем сметану (около 5 ст. л.) со стаканом воды. Этой смесью заливаем зажарку, добавляем соль, перец и по желанию любимые приправы.

Руками формируем ленивые голубцы нужного размера. Каждый голубец обваливаем в панировочных сухарях (так получается вкуснее). На смазанный растительным или сливочным маслом противень укладываем ленивые голубцы.

Голубцы заливаем готовым немного остывшим соусом и ставим в духовку, разогретую до 200°C, примерно на 40 минут.

Очень ленивые голубцы

Смешанный фарш – 600 г

Свежая капуста – 700-800 г

Лук – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Морковь – 1 шт.

Рис – 3/4 ст.

Зелень – пучок

Растительное масло

Соль, перец, приправы – по вкусу

Лук и чеснок мелко режем. Морковку трем на крупной терке.

Разогреваем сковородку, наливаем растительное масло, выкладываем лук и чеснок и жарим на небольшом огне, чтобы лук стал прозрачным. Добавляем морковь и продолжаем жарить на маленьком огне, пока морковь не станет мягкой.

Рис засыпаем в кипящую подсоленную воду и варим минут 10 до полуготовности. Сливаем в дуршлаг и слегка промываем холодной водой.

Капусту мелко шинкуем.

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Помидоры моем, разрезаем каждую пополам и вырезаем все лишнее. Каждую половинку трем на крупной терке, оставляя кожуру. Полученную томатную массу солим и перчим.

Половину фарша небольшими кусочками добавляем в сковороду к луку с морковью. Перемешиваем. Добавляем оставшийся фарш, солим, перчим и снова перемешиваем. Закрываем крышкой и готовим минут 10-15 на небольшом огне, изредка помешивая.

Выкладываем в сковороду капусту, солим, перчим и перемешиваем. Можно добавить приправы. Закрываем крышкой и тушим 10-15 минут, чтобы капуста стала мягкой и немного осела (если капуста молодая, то 5-7 минут). В это время мелко режем зелень.

Открываем крышку и добавляем в сковороду рис и протертые помидоры. Перемешиваем. Посыпаем все нарезанной зеленью, еще раз перемешиваем, закрываем крышкой и даем протушиться еще 5 минут.

Подавать ленивые голубцы следует со сметанкой.

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