Дата вкусного народного праздника меняется каждый год.

Масленица – это славянский народный праздник, посвященный проводам зимы и встрече весны. Отмечается торжество целых семь дней. Масленичная неделя начинается с понедельника и заканчивается сожжением чучела. Во время празднований приглашают домой родных, готовят блины с разными начинками и готовятся к посту.

Дата Масленицы в 2022 году

Масленица предшествует Великому посту, а он начинается за 50 дней до Пасхи. Дата Пасхи определяется по лунному календарю. Напомним, что Пасха 2022 отмечается 24 апреля. Таким образом, Масленичная неделя продлится с 28 февраля по 6 марта.

Традиции празднования Масленицы

Каждый день Масленичной недели имеет свои обычаи. В понедельник принято ходить в гости и выпекать первый праздничный блин. Во вторник проводят сватовства. В среду тещи угощают блинами зятьев. В четверг, пятницу и субботу наведываются к родственникам.

С большим размахом отмечается последний день Масленицы. В воскресение доедают все блины перед Великим постом. Все просят прощения друг у друга. В конце праздника сжигают соломенное чучело, чтобы быстрее пришла весна, а год был урожайным.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова