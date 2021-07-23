В 2022 году разница между католической и православной Пасхой составит неделю.

Каждую весну христиане с нетерпением ожидают главный церковный праздник, посвященный Воскрешению Христа – Пасху. Помимо богатого стола с вкусностями, этот праздник радует нас дополнительными выходными днями. Пасха – это переходящий праздник. Её дата рассчитывается по лунному календарю. Этот праздник может выпадать на период с 4 апреля до 8 мая.

А совсем скоро, в августе 2021 года христиане отметят другой важный праздник – Успение Пресвятой Богородицы.

Какого числа отмечается Пасха в 2022 году

Дата православной Пасхи 2022 приходится на 24 апреля. Считается, что это ранняя Пасха. Как и всегда, праздник выпадает на воскресенье. А понедельник 25 апреля будет официальным выходным днем.

Католики и некоторые протестанты отметят Пасху в 2022 году на неделю раньше – 17 апреля.

Читайте такжеВыходные в августе 2021: сколько будут отдыхать украинцыДата Пасхи определяется по лунному календарю. Вычислить дату можно самостоятельно: для этого определяют, когда наступит первое полнолуние после дня весеннего равноденствия 21 марта. В первое воскресенье после этого полнолуния и отмечается Пасха. Если эта дата выпадает на еврейский праздник Песах, то Пасха переносится на неделю вперед.

Почему отличаются даты православной и католической Пасхи

В 16 веке произошло расхождение празднования Пасхи между конфессиями. Тогда католическая церковь перешла на новый, более точный григорианский календарь. А православная, не желая повторять западу, продолжила жить по юлианскому календарю. В наше время миряне давно живут по новому календарю, но церковь продолжает устанавливать даты праздников по старому стилю.

В православии для определения даты Пасхи используют 21 марта по старому стилю, что соответствует 3 апреля по григорианскому календарю. Поэтому православная Пасха не может отмечаться раньше 4 апреля.

Традиции празднования Пасхи

Перед Пасхой верующие придерживаются строгого семинедельного поста. В 2022 году Пасхальный пост длится с 7 марта по 23 апреля включительно. Традиции Пасхи хорошо известны каждому. В этот светлый праздник посещают богослужение. Там освящают продукты и ветки вербы. К празднику готовят куличи и сырные паски, крашенные яйца и мясные блюда. В некоторых семьях на Пасху обмениваются подарками.

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Автор: Екатерина Пулатова