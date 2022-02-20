Масленица 2022 - один из главных славянских праздников, который в этом году начинается 28 февраля. Золовкины посиделки наступают на шестой день Масленицы, 5 марта, и считаются отдельным уникальным праздником. УНИАН расскажет, какие есть способы гадания в эту дату.
Ранее мы говорили о том, когда отмечается Пасха в 2022 году.
- Кого ждут на 6 день Масленицы - традиции Золовкиных посиделок
- Как гадать на любовь по блинам - бабушкины методы
- Народные гадания - предсказания по начинкам
Кого ждут на 6 день Масленицы - традиции Золовкиных посиделок
Шестой день Масленицы считался особенным - в эту дату золовка (сестра мужа) вместе с другими родственниками приходили в гости к невестке и устраивали пышные застолья. Если золовка незамужняя, то невестка могла пригласить своих друзей мужского пола и сосватать молодых.
Золовкины посиделки были поводом для того, чтобы собраться всей семьей, пообщаться и повеселиться, но родня устраивала смотрины. Прежде всего, конечно, смотрели на то, какая она хозяйка - везде ли убрано, вкусно и богато ли накрыт стол, каким взглядом она смотрит на своего мужа. Если общественность все устраивало и они одобряли выбор мужчины, это имело огромное значение для будущей семьи.
Со временем традиции праздника канули в лету, и мало кто сейчас отмечает Золовкины посиделки. Но некоторые обычаи можно выполнить и в наше время - например, погадать на блинах.
Как гадать на любовь по блинам - бабушкины методы
Первый способ гадания самый простой - начать предсказывать будущее уже в момент приготовления угощения:
- блины получаются с ровными краями - девушка удачно выйдет замуж;
- края рваные и неаккуратные - стоит задуматься, того ли человека она выбрала;
- первый блин легко перевернулся - в ближайшее время ждать свадьбу;
- прилип к сковороде - три года сидеть в девках;
- блин хорошо пропекся по центру - избранник будет верным;
- начал сперва запекаться по бокам - мужчина склонен к изменам.
Также можно было определить и количество детей в браке: сколько отверстий на блине - столько и детей будет. Если первый блин, который вы испекли на Масленицу, румяный и красивый, то будете здоровы в этом году, а если бледный - будете жаловаться на самочувствие.
Народные гадания - предсказания по начинкам
Такой метод гадания был очень популярным, да и сейчас его часто используют девушки, особенно, если собираются большой компанией. Нужно испечь несколько блинов и нафаршировать каждый разной начинкой.
Затем взять наугад блин с тарелки, надкусить и посмотреть, что внутри:
- мясо - будущий год окажется сытным, жить будете в достатке;
- грибы - ждите интересного знакомства с мужчиной;
- творог - удачное для финансовых дел знакомство;
- яйца и лук - в семье будут проблемы и хлопоты;
- капуста - будет много ярких впечатлений и эмоций;
- ванильный блин говорит о спокойном и размеренном темпе жизни.
ВАЖНО: один блин нужно оставить пустым, без начинки. Если девушке попался именно такой, значит, к сожалению, в будущем году ждут ее разочарования и слезы.