Что нужно делать в субботу на Масленицу и как отмечать праздник по традициям наших предков - узнайте на УНИАН.

Масленица 2022 - один из главных славянских праздников, который в этом году начинается 28 февраля. Золовкины посиделки наступают на шестой день Масленицы, 5 марта, и считаются отдельным уникальным праздником. УНИАН расскажет, какие есть способы гадания в эту дату.

Ранее мы говорили о том, когда отмечается Пасха в 2022 году.

Кого ждут на 6 день Масленицы - традиции Золовкиных посиделок

Шестой день Масленицы считался особенным - в эту дату золовка (сестра мужа) вместе с другими родственниками приходили в гости к невестке и устраивали пышные застолья. Если золовка незамужняя, то невестка могла пригласить своих друзей мужского пола и сосватать молодых.

Золовкины посиделки были поводом для того, чтобы собраться всей семьей, пообщаться и повеселиться, но родня устраивала смотрины. Прежде всего, конечно, смотрели на то, какая она хозяйка - везде ли убрано, вкусно и богато ли накрыт стол, каким взглядом она смотрит на своего мужа. Если общественность все устраивало и они одобряли выбор мужчины, это имело огромное значение для будущей семьи.

Со временем традиции праздника канули в лету, и мало кто сейчас отмечает Золовкины посиделки. Но некоторые обычаи можно выполнить и в наше время - например, погадать на блинах.

Как гадать на любовь по блинам - бабушкины методы

Первый способ гадания самый простой - начать предсказывать будущее уже в момент приготовления угощения:

блины получаются с ровными краями - девушка удачно выйдет замуж;

края рваные и неаккуратные - стоит задуматься, того ли человека она выбрала;

первый блин легко перевернулся - в ближайшее время ждать свадьбу;

прилип к сковороде - три года сидеть в девках;

блин хорошо пропекся по центру - избранник будет верным;

начал сперва запекаться по бокам - мужчина склонен к изменам.

Также можно было определить и количество детей в браке: сколько отверстий на блине - столько и детей будет. Если первый блин, который вы испекли на Масленицу, румяный и красивый, то будете здоровы в этом году, а если бледный - будете жаловаться на самочувствие.

Народные гадания - предсказания по начинкам

Такой метод гадания был очень популярным, да и сейчас его часто используют девушки, особенно, если собираются большой компанией. Нужно испечь несколько блинов и нафаршировать каждый разной начинкой.

Затем взять наугад блин с тарелки, надкусить и посмотреть, что внутри:

мясо - будущий год окажется сытным, жить будете в достатке;

- будущий год окажется сытным, жить будете в достатке; грибы - ждите интересного знакомства с мужчиной;

- ждите интересного знакомства с мужчиной; творог - удачное для финансовых дел знакомство;

- удачное для финансовых дел знакомство; яйца и лук - в семье будут проблемы и хлопоты;

- в семье будут проблемы и хлопоты; капуста - будет много ярких впечатлений и эмоций;

- будет много ярких впечатлений и эмоций; ванильный блин говорит о спокойном и размеренном темпе жизни.

ВАЖНО: один блин нужно оставить пустым, без начинки. Если девушке попался именно такой, значит, к сожалению, в будущем году ждут ее разочарования и слезы.

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