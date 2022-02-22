28 февраля начинается Масленица - самый вкусный праздник весны. Блины - традиционное блюдо этого праздника, которое символизирует Солнце и весну. Одной из самых популярных начинок для блинов считается красна рыба. Изысканный тонкий вкус и благородный цвет делают такое блюдо очень праздничный.
Начинку можно выложить в центр блина и сложить блинчик в треугольник, или смазать весь блин и завернуть в рулет. Еще один оригинальный способ - завернуть блин в трубочку, а затем скрутить в "шайбу" и закрепить пером зеленого лука или ниткой сулугуни.
Шпинатные блины с семгой
- Яйцо - 1 шт.
- Молоко - 150 г.
- Мука - 3-4 ст. ложки.
- Щепотка соли.
- Пучок шпината.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Крем-сыр - 300 г.
- Слабосоленая семга - 150 г.
Шпинат тщательно промыть и выложить на бумажные салфетки. В небольшой кастрюле вскипятить воду и опустить шпинат в кипяток на 3-4 минуты. Мягкий шпинат перемолоть в мясорубке или мелко порубить ножом.
Для теста взбить яйцо с щепоткой соли и молоком, добавить шпинатную массу. Просеять муку и замесить однородное тесто. Влить масло в тесто. На горячей сковороде с антипригарным покрытием пожарить тонкие блинчики. Семгу порезать мелким кубиком. Смешать семгу с сыром и завернуть блины.
Блины с семгой и творожным сыром
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Мука - 200 г.
- Сахар - 2 ст. л.
- Щепотка соли.
- Сода - 0,5 ч.л.
- Молоко - 300 г.
- Кипяток - 200 г.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Семга - 200 г.
- Творожный сыр - 400 г.
Взбить яйца с солью, сахаром и содой, влить молоко и постепенно всыпать муку. Замесить однородное тесто. Затем влить в тесто растительное масло и кипяток. На горячей сковороде пожарить тонкие блинчики. Смазать каждый блин творожным сыром и выложить кусочки семги по центру. Завернуть рулетиком. Вкусно также будет добавить огурец в начинку.
Блины с красной рыбой и икрой
- Мука - 400 г.
- Молоко - 500 г.
- Яйца - 3 шт.
- Разрыхлитель - 0,5 ч.л.
- Растительное масло - 5 ст.л.
- Семга - 200 г.
- Икра - 250 г.
- Сливочное масло - 60 г.
Яйца с молоком и щепоткой соли взбить блендером. Просеять муку, всыпать разрыхлитель и замесить однородное тесто. На горячей сковороде пожарить тонкие блины. Холодное сливочное масло натереть на терке. Смешать икру, нарезанную семгу и масло. Начинить и завернуть блины.