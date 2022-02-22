Блины с красной рыбой рецепт / фото ua.depositphotos.com

28 февраля начинается Масленица - самый вкусный праздник весны. Блины - традиционное блюдо этого праздника, которое символизирует Солнце и весну. Одной из самых популярных начинок для блинов считается красна рыба. Изысканный тонкий вкус и благородный цвет делают такое блюдо очень праздничный.

Начинку можно выложить в центр блина и сложить блинчик в треугольник, или смазать весь блин и завернуть в рулет. Еще один оригинальный способ - завернуть блин в трубочку, а затем скрутить в "шайбу" и закрепить пером зеленого лука или ниткой сулугуни.

Шпинатные блины с семгой

  • Яйцо - 1 шт.
  • Молоко - 150 г.
  • Мука - 3-4 ст. ложки.
  • Щепотка соли.
  • Пучок шпината.
  • Растительное масло - 2 ст.л.
  • Крем-сыр - 300 г.
  • Слабосоленая семга - 150 г.

Шпинат тщательно промыть и выложить на бумажные салфетки. В небольшой кастрюле вскипятить воду и опустить шпинат в кипяток на 3-4 минуты. Мягкий шпинат перемолоть в мясорубке или мелко порубить ножом. 

Для теста взбить яйцо с щепоткой соли и молоком, добавить шпинатную массу. Просеять муку и замесить однородное тесто. Влить масло в тесто. На горячей сковороде с антипригарным покрытием пожарить тонкие блинчики. Семгу порезать мелким кубиком. Смешать семгу с сыром и завернуть блины.

Блины с семгой и творожным сыром

  • Яйцо куриное - 2 шт.
  • Мука - 200 г.
  • Сахар - 2 ст. л.
  • Щепотка соли.
  • Сода - 0,5 ч.л.
  • Молоко - 300 г.
  • Кипяток - 200 г.
  • Растительное масло - 2 ст.л.
  • Семга - 200 г.
  • Творожный сыр - 400 г.

Взбить яйца с солью, сахаром и содой, влить молоко и постепенно всыпать муку. Замесить однородное тесто. Затем влить в тесто растительное масло и кипяток. На горячей сковороде пожарить тонкие блинчики. Смазать каждый блин творожным сыром и выложить кусочки семги по центру. Завернуть рулетиком. Вкусно также будет добавить огурец в начинку.

Блинчики с семгой рецепт / фото ua.depositphotos.com

Блины с красной рыбой и икрой

  • Мука - 400 г.
  • Молоко - 500 г.
  • Яйца - 3 шт.
  • Разрыхлитель - 0,5 ч.л.
  • Растительное масло - 5 ст.л.
  • Семга - 200 г.
  • Икра - 250 г.
  • Сливочное масло - 60 г. 

Яйца с молоком и щепоткой соли взбить блендером. Просеять муку, всыпать разрыхлитель и замесить однородное тесто. На горячей сковороде пожарить тонкие блины. Холодное сливочное масло натереть на терке. Смешать икру, нарезанную семгу и масло. Начинить и завернуть блины.

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