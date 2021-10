Каждую осень в Украине начинается Черная Пятница.

Black Friday - сезон скидок во всем мире. Целую неделю магазины одежды, техники, книг и других товаров предоставляют своим покупателям возможность купить что-нибудь с огромной скидкой.

Что такое Черная Пятница и в чем ее особенность

Райский период для шопоголиков может длиться от одного дня до недели. Черная Пятница 2021 в Украине в большинстве магазинов будет длиться три дня - с 26 по 29 ноября. Украинцы ждут этого периода, как манны небесной, потому что:

есть возможность купить вещи со скидкой до 90%;

шоппинг безграничен, а выбор магазинов огромен;

акции действуют не только на одежду, но и на многие другие категории товаров;

можно позволить себе то, на что раньше не хватало денег.

Кроме всего прочего, Черная Пятница открывает возможность обновить гардероб не только вам, но и вашим родным. Если они давно мечтали о чем-то дорогом - в период скидок можно купить это по сниженной цене.

Черная Пятница в Украине 2021 - осень, скидки, история дня

Сейчас данный термин ассоциируется с сезоном скидок и вызывает приятные эмоции. Но история этого дня соткана из неприятных воспоминаний.

Читайте такжеСкидки на Cyberpunk 2077 и The Last of Us 2 – в PS Store началась распродажа блокбастеровДело в том, что 24 сентября 1869 года в США упали цены на золото. Рынок обрушился, а экономика Америки пришла в упадок. Прийти в себя после такого события страна не могла несколько лет.

Прошло 100 лет и первостепенное значение Черной Пятницы позабылось. В 50-60-х годах XX века этот термин использовали полицейские Филадельфии, чтобы как-то прилично назвать ситуацию на дорогах. Причина кроется в праздновании Дня благодарения, который в Америке отмечают 25 ноября. В силу того, что население городов дружными толпами отправляется за новогодними подарками и продуктами для праздничного стола, образуются пробки и столпотворения в магазинах.

В 1951-м году один человек написал статью о Черной Пятнице. Автор сказал:

Пятница после Дня благодарения – это болезнь, уступающая по своим последствиям только бубонной чуме. По крайней мере, так думают те, кому нужно выходить на работу в Черную пятницу. Половина сотрудников отсутствует, оправдываясь справкой о болезни.

Считается, что период со Дня благодарения до Рождества - самый благоприятный и прибыльный для владельцев магазинов. Поэтому в 60-х бизнесмены решили, что пора бы придать событию позитивный окрас.

Черная Пятница 2021 - интересные факты о периоде

согласно данным американских СМИ, многие граждане США берут отгулы, чтобы удачно скупиться в этот период;

в погоне за скидками люди сходят с ума и даже умирают - известно, что в 2008-м году одного из работников супермаркета Walmart толпа покупателей затоптала насмерть;

бытовая техника и одежда - самые популярные товары на Черную Пятницу;

наибольшая экономия получается, если купить что-то из бытовой техники, ювелирных изделий или гаджетов.

Автор: Кристина Кащавцева