Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 30 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

30 сентября по новому церковному календарю вспоминают святителя Михаила, первого митрополита Киевского. О традициях и приметах 30 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

30 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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30 сентября по новому церковному календарю (13 октября по старому) - день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Точно неизвестно, откуда был родом святой. Есть данные, что он походил из Сирии, другие источники говорят - из Болгарии. Но как бы там ни было, в 988 году Константинопольский патриарх Николай II поручил ему отправиться в Корсунь, чтобы крестить равноапостольного князя Владимира. Оттуда вместе с князем Михаил отправился в Киев - крестить Киевскую Русь. В Киеве митрополит сначала крестил семью князя и бояр, а затем и всех, кто собрался на Днепре. Также святитель благословил князя Владимира на построение Десятинной церкви в Киеве.

Митрополит Михаил помогал князю в распространении веры, обходил земли с проповедями, крестил, основывал храмы. Именно по инициативе святителя построили Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве, а также основали Киево-Межигорский монастырь. Проповедовал святитель также в Ростове и Новгороде - именно Киевский митрополит основал в Ростове первую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Умер святитель Михаил, первый митрополит Киевский, предположительно в 991 году и был похоронен в Десятинной церкви в Киеве, затем его мощи перенесли в Ближние пещеры Киево-Печерского монастыря, а 30 сентября 1730 года - в Успенский храм Киево-Печерской лавры, поэтому и вспоминают святого в этот день.

Церковный праздник 30 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, святых мучениц.

О чем говорят приметы на 30 сентября

Приметы дня говорят о том, какими будут погода и зима:

журавли в этот день улетают - жди снега на Покрову;

утро пасмурное - дни будут теплые;

сухая погода - зима будет нескоро;

дождь пошел - зима будет снежной.

В народном календаре 30 сентября - праздник Михаил Соломенный, Михайлов день. Традиционно в этот день в старину вытряхивали из матрасов и подушек старую солому и набивали их свежей, а старую сжигали. Считалось, что такой обряд хранит от болезней и недоброго глаза. Но этому есть и рациональное объяснение: за год в старой соломе могли завестись насекомые и бактерии, поэтому ее нужно было менять.

Что нельзя делать 30 сентября

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, выступает против зависти, жадности, мести и отчаяния.

По народным приметам сегодня не следует ходить в грязной одежде и спать в несвежей постели - это к болезням, а также лучше перенести начало ремонта.

Что можно делать 30 сентября

Святого Михаила просят о покровительстве Киева, а также об утешении в скорби и печали, о мире и исцелении от недугов.

Считается, что сегодня нужно надеть чистую одежду и обязательно сменить постельное белье, также принято купать детей - чтобы болезни обходили стороной. В старину в Михайлов день порог дома окропляли святой водой, чтобы защитить его от всего недоброго.

30 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Михаил, Григорий, Вячеслав, Матвей, Александр, Леонид, Алексей, Петр, Василий, Александра.

По старому стилю именины празднуют Вера, Илья, Любовь, Мирон, Надежда, Софья.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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