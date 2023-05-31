Какой сегодня православный праздник отмечают верующие, обычаи дня и что категорически нельзя делать.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня, что нужно делать и какие строгие запреты этого дня.

Православный праздник сегодня, 31 мая - день памяти мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев

Феодота Анкирского и семь мучениц почитают 31 мая по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, этих святых будут вспоминать 18 мая.

Феодот и женщины Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия жили в III веке в городе Анкире (сейчас это Турция). Текуса была теткой Феодота, все они были христианами и проповедовали христианство.

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Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия с юных лет решили посвятить себя Богу - они всю жизнь провели в молитве и посте, помогали нуждающимся. У Феодота была гостиница и корчма, он помогал нищим и кормил голодных, а также часто вел беседы со своими постояльцами и таким образом обращал иудеев и язычников в христианскую веру.

Когда к власти пришел император Диоклетиан, то начались гонения на христиан. Текусу и других женщин - они на то время были уже пожилыми – долго пытали и потом казнили, так и не сумев заставить их отказаться от веры. Явившись во сне Феодоту, Текуса попросила похоронить их по-христиански. Мужчина похитил тела и исполнил волю святой. За это Феодота тоже казнили.

Народный праздник 31 мая называется Федот Овсянник.

Какой сегодня праздник - народные приметы 31 мая

По приметам этого дня обычно смотрели, каким будет лето и урожайным ли буде год:

закат в дымке - лето будет дождливым;

если с дуба опадают листья - год будет неурожайным;

громко вороны каркают - быть дождю.

В народе в этот день почитали дуб - как символ могущества и крепкой веры - и всячески старались задобрить дерево.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 31 мая

На праздник 31 мая есть строгие запреты:

нельзя начинать новые дела, менять работу - все не заладится;

запрещается шить, ремонтировать обувь;

не рекомендуется заключать брак;

запрещено отказывать в милостыне - можно самому стать нищим.

Также сегодня незамужним девушкам нежелательно быть в одиночестве - можно остаться без жениха.

Что сегодня можно делать

У святого Феодота просили большого и хорошего урожая. На Феодота наши предки сеяли овес и лен, а также заготавливали дубовые ветки и листья для лекарства.

Сегодня традиционно готовили овсяную выпечку и овсяную кашу. Считается, что если сегодня влюбленные, взявшись за руки, трижды обойдут дуб, то проживут вместе долго и счастливо.

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