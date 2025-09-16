В православный праздник сегодня вспоминают святых мучениц, ставших образцом духовной силы.

17 сентября православные почитают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию - образец стойкости та духовной силы, а также вспоминают святителя Иоакима, патриарха Александрийского, умевшего творить чудеса. Этот день имеет особые традиции и народные приметы, связанные с осенью и семейным благополучием - о них, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

17 сентября в новом календаре (в старом это дата 30 сентября) в Украине Церковь почитает память святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, погибших за христианскую веру в I веке.

Также сегодня - день памяти святителя Иоакима, который в 1487 году был избран патриархом Александрийским. Иоаким был добродетельным и мудрым пастырем, а патриархом он стал в возрасте всего 38 лет.

Видео дня

Во время правления турецкого султана Селима I Иоаким добился подтверждения всех патриарших привилегий. По решению Константинопольского Собора 1544 года при патриархе Иоакиме был утвержден порядок назначения архиепископов Синайских. Кроме этого, святителю удалось полностью восстановить древний монастырь Саввы Освященного в Александрии.

С именем Иоакима связано множество преданий о чудесах по его молитвам. Известно, что когда в Египте бушевала страшная чума, то пустили слух, будто причиной бедствия стали сами христиане. Султан, услышав об этом, вызвал патриарха на беседу. Иоаким был тверд в своей вере, и тогда султан решил его проверить и потребовал доказательств: пусть святитель передвинет гору близ Каира. Иоаким постился и молился несколько дней и в назначенный день во имя Христово повелел горе сдвинуться - она действительно сотряслась и отошла от своего места. По слову святителя гора остановилась и получила название "дур-даго", что в переводе с турецкого означает "стань, гора". Это чудо поразило противников христианской веры.

Но враги святителя не остановились и поднесли ему питье с ядом. Иоаким осенил чашу крестным знамением, выпил и остался невредим. Более того, он предложил выпить остаток врачу, который приготовил напиток - тот исполнил приказ и умер на месте.

Святитель прожил до 118 лет. Александрийская Церковь прославила его в лике святых.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают мучениц Феодотию и Агафоклию;

156 мучеников - священномучеников Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона, пресвитера, мучеников Патермуфия, Илью и других;

Константинопольскую икону Богородицы.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 17 сентября почитают икону Божией Матери "Неопалимая Купина".

С какими молитвами обращаются к святым дня, его традиции и что нельзя делать сегодня

К святым Вере, Надежде, Любови и их матери Софии обращаются с молитвами о семейном благополучии, даровании детей, женском здоровье. У святителя Иоакима Александрийского просят утешения в скорбях, прощения грехов, заступничества в нуждах.

В народе день называют Веры, Надежды, Любви, или Всесветные бабьи именины. женщин сегодня освобождают от любой тяжелой работы и чествуют их как хранительниц семьи и домашнего очага.

Главный символ праздника - каравай, который пекут накануне вечером и украшают свечой, принесенной утром из храма. Каравай нужно разделить между всеми членами семьи: верят, что если каждый съест по кусочку, то в доме поселятся мир, согласие и счастье.

Несмотря на печальную историю праздника, этот день считается благоприятным для сватания. Но вот играть свадьбу в эту дату не советуют - это считается плохой приметой.

30 сентября Церковь призывает отказаться от ссор, грубости, зависти, осуждения, жадности и мести. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

В народной традиции у этого дня также существуют строгие запреты, особенно для женщин. Считается, что им нельзя заниматься никакой работой, даже по дому или на огороде. Особый запрет касается рукоделия - нарушение сулит травмы. Не рекомендуется сегодня устраивать шумные застолья и пышные гуляния. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 30 сентября - какими будут осень и зима

Природа в день Веры, Надежды, Любови и Софии может подсказать, какими ожидать осень и зиму:

пасмурное утро - впереди много теплых дней;

идет дождь - зима будет снежной;

теплый и сухой день - к холодам зимой;

белки начали менять шубки - жди затяжное похолодание.

Также наблюдают за журавлями: если в этот день птицы отправляются в теплые края, то на Покров непременно ударит мороз.

Вас также могут заинтересовать новости: