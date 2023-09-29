Народный праздник 30 сентября известен под названиями Вера, Надежда, Любовь и матерь их София, Михаил Соломенный, Григорьев день.

Православная церковь Украины 30 сентября по новому стилю чтит память священномученика Григория из Древней Армении, мучениц Рипсимии и Гиании, а также первого митрополита Киевского святого Михаила. По старому стилю церковь в эту дату чтит память трех сестер-мучениц Веры, Надежды и Любови, а также их матери Софии. Старшей из сестер было всего 12 лет на момент смерти.

День Веры, Надежды, Любови и Софии в Киевской Руси считался всеобщим женским праздником. Всем девушкам и женщинам в этот день полагалось отдыхать и ходить в гости к подругам, а работу по дому выполняли мужчины. Также женщины в этот народный праздник ходили в церковь и молились о здоровье и благополучии детей.

В селах в народный праздник 30 сентября поздравляли с именинами женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София. Таким женщинам делали подарки и угощали их пирогами.

Видео дня

По давней традиции в праздник 30 сентября женщинам с утра нужно немного поплакать о своих проблемах и пожалеть себя. Такой обряд поможет справиться со всеми тревогами и привлечет счастье.

По новому стилю в эту дату отмечается день Михаила, в который принято убирать сено с полей. Также в эту дату сжигали в печи старые наполнители с матраса и одеяла, а затем набивали заново. Такой обряд поможет очистить жилье от накопленного негатива. Пожилые люди в этот день сжигали в печи старую обувь, чтобы ноги не болели.

30 сентября - знак Зодиака

Рожденные 30 сентября люди по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру серьезные и ответственные. Очень наблюдательные и не упускают суть дела. Внимательны к мелочам и долго принимают решения. У них всегда есть запасной план. В отношения вступают поздно, поскольку боятся ошибиться. Рожденный 30 сентября человек обладает даром мирить людей.

Что нельзя делать 30 сентября

Женщинам в этот день не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и уборкой. Лучше посвятите день отдыху.

В этот день не стоит делать ремонт в доме, заниматься починкой предметов, строить здания. Результат такой работы скорее всего будет неудовлетворительным и спровоцирует скандалы в семье.

Нельзя 30 сентября ходить в грязной, порванной, сильно изношенной одежде.

Не стоит вспоминать старые обиды, выяснять отношения с родными в этот день и провоцировать скандалы, иначе в семье никогда не будет согласия.

Заниматься рукоделием 30 сентября - плохая примета. Изделия получатся неудачным, а шанс пораниться во время работы значительно возрастает.

Приметы погоды 30 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если журавли улетают в теплые края, то к середине октября ударит мороз.

Пасмурное и прохладное утро сулит скорое улучшение погоды.

Куры начали линять - скоро потеплеет.

Если домашний скот не хочет выходить из хлева, то приближается гроза.

Сильный ветер 30 сентября сулит похолодание и скорое окончание бабьего лета.

Луна ночью бледная и едва различимая на небе - к непогоде.

Если день безветренный, но на реке видна рябь, то октябрь будет прохладным.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: