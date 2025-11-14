14 ноября принято поздравлять медиков и готовится к длительному посту.

14 ноября в украинских верованиях считается благополучным днем, хотя о нем также есть немало запретов. Верующие чтят знаменитого христианского святого, а на планете отмечаются многие медицинские праздники сегодня. В Украине есть немало выдающихся именинников этой даты.

Какой сегодня праздник церковный

14 ноября по новому календарю христиане вспоминают апостола Филиппа, одного из учеников Иисуса Христа. После смерти учителя он проповедовал христианство в Греции и Галилее, а также совершал разные чудеса, например, воскрешал мертвых. Ему молятся о помощи в трудных ситуациях и о противостоянии греховным искушениям.

Приверженцы старого стиля могут помолиться об исцелении болезней, ведь праздник сегодня проводится в честь целителей Дамиана и Косьмы.

Какой сегодня праздник в Украине

Известны такие прославленные украинцы, рожденные в сегодняшнюю дату - писатели Михаил Старицкий и Филипп Капельгородский, художница и дизайнер Соня Делоне, поэт и переводчик Андрей Малышко, географ Олег Шаблий и военный летчик ВСУ, Герой Украины Александр Бринжала.

Официально праздник сегодня в Украине отсутствует, однако на планете наступает Всемирный день логопеда. Можно поздравить знакомых представителей этой профессии.

Какой сегодня праздник в мире

По предложению ООН в эту дату наступает Международный день борьбы с диабетом. Его цель - информировать общества о проблемах людей с этой болезнью и научить оказывать первую помощь при гипогликемии.

Ещё одно медицинское событие 14 ноября - праздник День операционной медсестры. Посвящается он тем, чей труд часто остается незамеченным. Именно эти работники ухаживают за пациентами до и после операций.

Какой праздник 14 ноября в народе

Погодные приметы помогали славянам понять, чего ждать от зимы:

если снег еще ни разу не выпал, то похолодает нескоро;

прошел ливень - к сильным паводкам в марте;

если потеплело, то и декабрь будет теплым;

прилетели снегири - больше тепла не будет.

Наши предки хорошо знали, какой сегодня церковный праздник, поскольку 14 ноября отмечали заговенье на Рождественский пост. Это был последний день переде Рождеством, когда еще позволялось употреблять мясо, молочные продукты и яйца. Поэтому люди накрывали большой стол и сытно ели, чтобы набраться сил.

К сегодняшней дате старались закончить все занятия на огороде и в саду, закрыть консервацию и заготовить дрова. С середины ноября украинцы уже никуда не ездили из дома, поскольку дороги размывало дождями и снегом.

Что нельзя делать сегодня

В такой важный для церкви день запрещен тяжелый физический труд, уборка, рукоделие - это считается неуважением к апостолу Филиппу. Неудачный сегодня праздник для ссор, выяснения отношений. Также не стоит заниматься ремонтом, строительством.

