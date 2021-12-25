Какой православный праздник 25 декабря отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Спиридон жил на Кипре, происходил из поселян. Не имел книжного образования, но обладал живым умом и вел благочестивый образ жизни. Был женат, растил детей. Подражал ветхозаветным патриархам. После того, как жена его умерла, Спиридона избрали епископом, а Господь наградил его даром чудотворения и прозорливости.

За свою свою жизнь Спиридон совершил многие чудеса, проповедовал христианство, переубеждал еретиков и крестил их. В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 25 декабря - Спиридонов день.

Православный праздник 25 декабря - день памяти преподобного Ферапонта

Читайте такжеИменинники 25 декабря: лучшие имена для ребенка и именины сегодняФерапонт начал свои подвиги в Москве, а потом, придя в Кострому, принял монашеский постриг. Несколько раз во сне и наяву являлся святым Пафнутию и Адриану, которые желали переселиться из монастыря и искали уединения.

На берегу Монзы Андриан устроил обитель, а Ферапонт туда переселился. Много читал книг, постоянно молился, переписывал душевнополезные писания. Многие чудеса совершил при жизни и после смерти, скончался в 1597 году.

Приметы 25 декабря

солнце ярко светит - Новый год будет ясным и морозным;

пасмурная погода и деревья покрыты инеем - на Новый год будет тепло;

воробьи собирают пух в гнезда - ударят морозы;

утро пасмурное - весна наступит рано.

Что сегодня нельзя делать

25 декабря категорически запрещено убирать в доме - нельзя выносить сор из избы как в прямом, так и в переносном смысле. Также не рекомендуется носить черную одежду. Женщины в этот день не вышивают, не вяжут и вообще не занимаются рукоделием. Наши предки сегодня не ходили на охоту - боялись, что охотник замерзнет в лесу.

Что можно делать 25 декабря

Спиридонов день в народе назывался "Солнцеворот", потому что с 25 декабря ночи становятся короче, а дни - длиннее. Именно поэтому славяне проводили специальный обряд - хозяин дома втыкал топор в порог, чтобы защитить свою семью от нечистой силы. Кур люди кормили только из правого рукава, тогда птицы давали больше яиц.

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