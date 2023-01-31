Каждый год 14 февраля весь мир отмечает День святого Валентина. Существует он уже более 1500 лет, но лишь в XVIII веке стал праздником влюблённых. В этом году День влюбленных приходится на вторник. Интересные факты из истории самого романтического праздника и как его отмечают в разных странах читайте на УНИАН.
- Кто такой святой Валентин - история праздника
- День святого Валентина - традиции и приметы на счастье и любовь
- День святого Валентина - как отмечают в других странах
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Кто такой святой Валентин - история праздника
Есть две легенды появления этого праздника. Согласно первой, Валентин был полевым врачом и священником во времена императора Клавдия II. Он тайно от римских властей освящал браки римских солдат - им запрещали жениться, так как это мешало службе Римской империи. Валентина впоследствии казнили 14 февраля 269 года. В 494 году папа Римский провозгласил служителя святым и установил обычай - считать этот день праздником великомученика Валентина.
По другой легенде, Валентин был римским патрицием и втайне проповедовал христианство. В свою веру он обратил слуг, которых решено было казнить. И, чтобы облегчить страдания обреченных, написал им ободряющие письма в форме красных сердец. В итоге сам же Валентин променял свою жизнь на жизни слуг.
День святого Валентина - традиции и приметы на счастье и любовь
Самая известная традиция этого дня - дарить "валентинки", открытки в форме сердца. Содержание их может быть разным: простое "Я люблю тебя" или романтический стих. Считается, что валентинки должны быть красного или белого цвета - первый символизирует страсть, а второй - чистоту любви. А вот желтый цвет запрещен - это к разлуке и изменам.
Самый популярный подарок на День влюбленных - розы, одна или букет. Если в букете будут белые и красные цветы, это значит, что союз построен не только на страсти, но и доверии и уважении.
Есть также традиция дарить сладкие подарки - торты, печенья, конфеты в форме сердца. Дарить что-то дорогое на День святого Валентина необязательно: считается, что подарок, сделанный собственными руками, становится своего рода амулетом, который хранит любовь и нежность.
Считается, что если сыграть свадьбу в День святого Валентина, то брак продержится долгое время и будет счастливым. Если вы только собираетесь пожениться, то День влюбленных - это возможность сделать намек партнеру.
Есть еще одна хорошая традиция Дня святого Валентина - посадить дерево вместе со своей половинкой и ухаживать за ним.
День святого Валентина - как отмечают в других странах
В каждой стране есть свои особенности празднования Дня влюблённых.
- Великобритания
Британцы, конечно, интересный народ: они поздравляют с Днем влюблённых даже своих домашних животных - покупают для них корм в форме сердечек. Мужчины в День святого Валентина одаривают любимых красными розами, а в ответ девушки дарят мужчинам яблоки - они символизируют любовь и красоту.
- Австрия
В этот день влюблённые отправляются в город Крумбах, неподалеку от Мюнхена. В этом городке расположена церковь, построенная в честь святого Валентина. Согласно здешней традиции 14 февраля дарят подарки исключительно женщинам - у австрийцев это что-то вроде женского дня.
- Италия
В Италии этот праздник называют Днем весны и любви - все украшают гирляндами из конфет. Считается, чем больше подарить шоколада в этот день, тем крепче будет любовь.
- Польша
В День святого Валентина в Польше принято идти в Познаньскую митрополию. Здесь находится чудотворная икона святого и, согласно поверью, покоятся его мощи.
- Америка и Канада
С размахом отмечают День влюблённых в Америке и Канаде - здесь все украшают красными сердцами, везде сияют поздравления с 14 февраля. Кстати, американцы поздравляют с Днем святого Валентина не только возлюбленных, а также родственников и друзей. Существует давняя традиция дарить в этот день марципаны, которые когда-то были роскошью.
- Япония
Японцы ежегодно в честь святого Валентина устраивают Карнавал любви. Целые толпы влюбленных, с раннего утра и до ночи, бродят по центральным улицам города и громко выкрикивают признания в любви.
Но главной традицией на День святого Валентина, в любой стране и на любом континенте, остается, конечно же, внимание и любовь к людям, которые рядом с вами.