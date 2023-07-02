3 июля в православной церкви вспоминают священномученика Мефодия, епископа Патарского. Кем был святой, народные приметы, что можно и что нельзя делать и почему - рассказываем в материале.
Православный праздник 3 июля - день памяти священномученика Мефодия
Святого Мефодия почитают 3 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святого будут 20 июня.
Мефодий Патарский жил в Малой Азии в III-IV веках и был епископом города Патара. Всю свою жизнь он посвятил обучению паствы православию и борьбе с ересью. В преданиях о нем говорят, как о смиренном иноке, тихом, но в то же время твердым в вере. За это епископа, как и многих других христиан того времени, язычники схватили и казнили.
После себя святой Мефодий Патарский оставил много поучений, среди которых сочинения в защиту христианства и против язычества, изложение православных догматов против учений Оригена, толкования Священного Писания.
Народные приметы на 3 июля
Приметы дня говорят о погоде:
- если 3 июля идет дождь - еще 40 дней будет идти;
- лягушки в траве скачут - к дождю;
- паук наплел большую паутину - будет сухо и ясно.
В народе день прозвали Мефодий Перепелятник - на поспевшие хлеба в это время слетались перепела. Есть и другое название - Паутинный день.
Что нельзя делать 3 июля
В этот день запрещается:
- ссориться - долго не помиритесь;
- выносить из дома мусор и хлам - вынесешь достаток;
- завидовать;
- трогать и убивать пауков - быть беде.
Также в этот день запрещено есть блюда из птицы, кроме перепелов - считается, что это к неприятностям.
Тем, кто соблюдает Петров пост 2023, 3 июля нельзя есть рыбу.
Что можно делать 3 июля
Святому Мефодию молятся в заступлении от физических и душевных болезней.
3 июля у наших предков было принято ходить на охоту за перепелами. Считалось, если увидишь белого перепела - это к большому счастью, а если поймаешь - удачу всю жизнь будешь держать за хвост.
В этот день можно собирать и заготавливать лекарственные травы. Также нужно покормить бездомных животных - тогда дом будет полная чаша.