Петров пост в Украине отменили, но православные по желанию могут его соблюдать.

Летом верующие соблюдают два поста - Успенский и Петров пост. В ПЦУ объяснили, что из-за перехода на новый календарь для него нет места. Он должен начинаться через неделю после Троицы и заканчиваться в день Петра и Павла. Учитывая тот факт, что Пятидесятница в этом году выпадает на 23 июня, а Петра и Павла на 29-е число, поститься некогда.

Когда начинается Петров пост в 2024 году по старому стилю

Некоторые приходы до сих пор не желают переходить на новый календарь ПЦУ и продолжают отмечать церковные праздники по старому стилю. Если это касается и вас, то запомните, что Троица 2024 будет 23 июня, потом нужно выждать 7 дней, чтобы понять, когда Петров пост. В этом году для прихожан, живущих по прежнему календарю, он начнется 1 июля, а закончится 11 июля. Когда заканчивается Петров пост, православные отмечают святой праздник апостолов Петра и Павла.

Как правильно провести Петров пост - общие рекомендации

Главная причина, почему нужен Петров пост - это подготовка ко дню памяти святых апостолов, которые считаются одними из самых важных фигур в христианстве. В народе этот пост называют Петровским, и большинство ограничений насчет него связаны именно с кулинарными предпочтениями. Верующим нужно знать, как правильно питаться в Петров пост, чтобы подготовить свое тело и душу к празднику святых.

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В течение всего Петрова поста действует запрет на мясо, молоко и яйца, но важно помнить, что нельзя есть во время Петрова поста по средам и пятницам аже рыбу и растительное масло. В такие дни можно готовить кислые супы (постную окрошку, например), употреблять овощи и фрукты.

Что касается того, можно ли пить вино во время Петрова поста, священники категорически это запрещают. На Петровку нельзя употреблять алкоголь, курить, а также устраивать шумные застолья с "вредной" пищей и спиртными напитками.

Что можно и нельзя делать на Петров пост 2024

Издавна наши бабушки и дедушки рассказывали, почему нельзя стричься в Петров пост - считалось, что такое действие приведет к несчастью на долгие годы жизни. Также желательно с 1 по 11 июля ничего не брать в долг и самим никому никаких вещей не одалживать.

Брать в руки иголку, зашивать что-нибудь или рукодельничать - не лучшая идея. Народные приметы гласят, что тот, кто нарушит этот запрет, "зашьет" свою удачу и привлечет беды.

Зато ближе к 12 июля (празднику Петра и Павла) можно и нужно устраивать генеральную уборку в доме, чтобы очистить свое жилище перед важным праздником, и привести в порядок дом.

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