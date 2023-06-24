25 июня почитают преподобного Петра Афонского.

Рассказываем, какой праздник 25 июня отмечают православные, что нельзя делать в этот день и о чем помолиться святому Петру.

Церковный праздник 25 июня - день памяти преподобного Петра Афонского

Петр жил в Греции, в VII-VIII веках и был воеводой в Константинопольском войске. В 667 году, во время войны с сирийцами, Петр попал в плен. Его бросили в темницу, где он просидел долгое время, размышляя почему его наказал Господь. Тогда же он и вспомнил, что хотел уйти в монастырь. Петр стал молиться Николая Чудотворцу и соблюдать пост, ему неоднократно во сне являлись святые, и как-то воин проснулся без цепей и смог уйти на свободу.

Петр отправился в Рим и постригся в монахи, а затем отправился жить на гору Афон. Святой провел 53 года в одиночестве и молитве. Умер он в 734 году, святые мощи хранились в монастыре святого Климента там же, на Афоне.

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Народные приметы 25 июня

По приметам дня судили, каким будет лето и урожай:

роса выпала вечером - лето выдастся жарким;

ясный рассвет - будет хороший сенокос;

дождь пошел - так и сено косить придется.

День памяти преподобного Петра в народе назвали Солнцеворот или Рыболов - дни уже становятся короче, а ночи - все длиннее.

Что нельзя делать 25 июня

Среди запретов этого дня такие:

нельзя ругаться, ссориться и скандалить - продолжается Петров пост 2023;

не стоит ложиться рано спать, до полуночи - можно проспать свои мечты;

нельзя в этот день носить черное - счастье забудет дорогу к дому;

нельзя одалживать соль - отдашь достаток;

запрещено рассказывать сны.

Считается, что отдавать что-либо из дома - вообще плохая примета. Но если вы сами решили что-то отдать или подарить человеку - то это, наоборот, хорошо.

Что можно делать 25 июня

В этот день нужно помолиться святому Петру - его просят о покровительстве и исцелении от болезней. По возможности нужно помочь нуждающимся или подать милостыню.

25 июня хорошо пойти на рыбалку - будет хороший улов, а затем приготовить рыбный суп. Уху нужно приготовить в любом случае, даже если "улов" будет из магазина: белая рыба в блюде - к белой полосе, красная - к любви. С последней ложкой загадать желание - обязательно сбудется.

Тем, кто постится, в этот день разрешено есть рыбу, горячую пищу с маслом и немного вина.

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