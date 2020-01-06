Сегодня православные отмечают Сочельник

На столе должно быть 12 постных блюд.

Сегодня Украина и весь православный мир, живущий по юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.

В этот день завершается Филипповский, или Рождественский пост.

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На столе должно быть 12 постных блюд в честь 12 апостолов. Обязательными на предрождественской вечере должны быть кутья и узвар.

Постятся далеко не все украинцы, но накрывать на стол 12 постных блюд на Сочельник уже стало традицией для всей Украины. А с первой зарей уже можно колядовать. По библейскому преданию, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.

Обряд колядования имеет еще дохристианские корни, когда наши предки чествовали Солнце праздником Коляды. Когда приходят колядники, важно первым в дом впустить парня. Согласно обычаю, он принесет в дом мир и благополучие.

Вечером в храмах начнутся торжественные богослужения, напоминающие о великом событии, с которого начался отсчет новой эры.

Существует на Сочельник и погодное поверье: если на богатую кутью иней или снег - то лето будет дождливым.

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