С Рождеством Христовым 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках

УНИАН собрал идеи поздравлений с Рождеством на словах и в картинках.

7 января в Украине отмечают Рождество Христово. В 2020 году оно приходится на вторник.

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В нашей стране существует традиция собираться на Рождество всей семьей за одним столом, дарить друг другу подарки и желать всего самого светлого и лучшего. Также в этот день принято ходить в храм и молиться.

УНИАН составил подборку поздравлений с Рождеством на любой вкус – на словах и в открытках, в прозе и стихах.

С Рождеством: поздравления в прозе и картинках

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Поздравляем с Рождеством Христовым! Как благая весть о Рождении Иисуса когда-то озарила мир, так пусть свет этого великого праздника сегодня озаряет души и наполняет их искренней верой, благодатью, спокойствием и гармонией.

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Поздравляю с Рождеством Христовым и желаю от всей души мира, счастья и радости на душе!

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Поздравляю с Рождеством Христовым и желаю от души, чтобы стол ломился от вкусностей и деликатесов, чтоб за этим столом собирались дорогие сердцу человечки, чтобы в доме, куда не кинься, валялись деньги, чтобы счастье было липучим и приставучим и никуда не смогло от тебя удрать.

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Поздравляю с Рождеством Христовым. Пусть вместе с этим праздником в дом придут любовь и радость, щедрость и удача, благополучие и счастье, добро и любовь.

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах и картинках

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Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

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С Рождеством Христовым!

Будьте все здоровы,

Свет рождественской звезды

Пусть хранит вас от беды.

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Здоровья самым близким людям,

Побольше веры в волшебство!

Пусть бесконечно добрым будет

Чудесный праздник Рождество!

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Светлый праздник наступает,

К нам приходит Рождество!

Пусть он счастье в дом приносит!

Только радость и добро!

Поднимаем мы бокалы,

За родных и за друзей!

Чтобы жизнь прекрасней стала!

Чтобы было веселей!