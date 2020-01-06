С Рождеством Христовым 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках
7 января в Украине отмечают Рождество Христово. В 2020 году оно приходится на вторник.
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В нашей стране существует традиция собираться на Рождество всей семьей за одним столом, дарить друг другу подарки и желать всего самого светлого и лучшего. Также в этот день принято ходить в храм и молиться.
УНИАН составил подборку поздравлений с Рождеством на любой вкус – на словах и в открытках, в прозе и стихах.
С Рождеством: поздравления в прозе и картинках
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Поздравляем с Рождеством Христовым! Как благая весть о Рождении Иисуса когда-то озарила мир, так пусть свет этого великого праздника сегодня озаряет души и наполняет их искренней верой, благодатью, спокойствием и гармонией.
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Поздравляю с Рождеством Христовым и желаю от всей души мира, счастья и радости на душе!
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Поздравляю с Рождеством Христовым и желаю от души, чтобы стол ломился от вкусностей и деликатесов, чтоб за этим столом собирались дорогие сердцу человечки, чтобы в доме, куда не кинься, валялись деньги, чтобы счастье было липучим и приставучим и никуда не смогло от тебя удрать.
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Поздравляю с Рождеством Христовым. Пусть вместе с этим праздником в дом придут любовь и радость, щедрость и удача, благополучие и счастье, добро и любовь.
Поздравления с Рождеством Христовым в стихах и картинках
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Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
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С Рождеством Христовым!
Будьте все здоровы,
Свет рождественской звезды
Пусть хранит вас от беды.
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Здоровья самым близким людям,
Побольше веры в волшебство!
Пусть бесконечно добрым будет
Чудесный праздник Рождество!
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Светлый праздник наступает,
К нам приходит Рождество!
Пусть он счастье в дом приносит!
Только радость и добро!
Поднимаем мы бокалы,
За родных и за друзей!
Чтобы жизнь прекрасней стала!
Чтобы было веселей!