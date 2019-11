В декабре подписчики PS Plus получат бесплатно Titanfall 2

Утечка новинок следующего месяца произошла на польском сайте Playstation

Традиционно компания Sony обновляет список игр, доступных по подписке PS Plus каждую последнюю среду месяца. Линейка бесплатных игр декабря должна появиться только сегодня вечером, однако на польском сайте Playstation произошла утечка и список игр стал доступен уже сейчас.

Согласно утечке, в декабре подписчикам сервиса PS Plus станут доступны бесплатно две игры – Titanfall 2 и Monster Energy Supercross: The Official Videogame.

Titanfall 2 — фантастический шутер от первого лица с элементами симулятора меха. Это один из лучших шутеров текущего поколения консолей с хорошим мультиплеерным режимом и интересной сюжетной кампанией. На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 89 баллов от критиков и 8.4 балла от игроков.

Трейлер Titanfall 2

Monster Energy Supercross: The Official Videogame — это гоночный симулятор чемпионата Monster Energy AMA Supercross, где игроки на спортивных мотоциклах соревнуются на специальных стадионах по бездорожью. На агрегаторе Metacritic у игры 67 баллов от критиков и 7 баллов от игроков.

Геймплей Monster Energy Supercross: The Official Videogame

Обе игры станут доступны пользователям 3 декабря. А до этого времени подписчики PS Plus могут получить бесплатно японскую Action/RPG с историческим уклоном – Nioh и хоррор Outlast 2.

Читайте такжеPlaystation Ukraine подготовила скидки на приставки и VR-шлемы к «Черной пятнице»