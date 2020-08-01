Назван знак Зодиака, который умеет хранить секреты лучше других

Тельцы вообще очень трепетно относятся к конфиденциальной информации.

Кому-то можно доверить самую страшную тайну и быть уверенным в том, что она никуда дальше не пойдет, а кто-то выбалтывает все даже после многочисленных просьб молчать.

Астрологи рассказали, какому знаку Зодиака можно доверять. Об этом пишут "Подробности".

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Итак, на первом месте оказались Тельцы. Они по натуре достаточно закрытые, поэтому не выдают ни своих, ни чужих секретов. Тельцы вообще очень трепетно относятся к конфиденциальной информации, а потому не обсуждают ее с теми, кого она не касается, и уж, тем более, не станут превращать ее в слухи и сплетни.

Зато это не мешает представителям данного знака делать выводы из полученных сведений, составлять на их основе психологический портрет доверившегося и учитывать это при ведении общих дел.

Ранее астрологи прогнозировали, что три знака Зодиака вскоре ждет денежное изобилие.

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