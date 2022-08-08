По его словам, август - один из самых активных месяцев в войне в Украине.

Таролог и нумеролог Владислав Грицай спрогнозировал, попытается ли Россия снова вторгнуться в Украину.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу TOP.

"Однозначно будет (повторное наступление, - УНИАН.), из Херсона они попытаются сделать какие-то активные действия в августе", - говорит астроэксперт.

Он объясняет такие намерения тем, что РФ осознает, что она проигрывает, перспектив переговоров нет, а полученное Украиной западное оружие эффективно применяется против оккупантов.

"Они сейчас сосредоточены на том, чтобы поддерживать образ силы, образ своего вождя для того, чтобы показывать успех для своего стада", - прогнозирует таролог.

Напомним, астролог Ольга Медвецкая прогнозирует, что в первой половине августа уровень агрессии и напряжения будет просто огромен, непредсказуемый и разрушительный.

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