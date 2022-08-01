Вероятно, эскалация будет двусторонней, однако все же с перевесом в сторону Украины.

Астролог Ольга Медвецкая прогнозирует, что в первой половине августа уровень агрессии и напряжения будет просто огромен, непредсказуем и разрушителен.

Об этом она написала в своей странице в Instagram. По ее словам, ожидаются решительные военные действия с большой долей неожиданностей, от которых будет перехватывать дыхание. Скорее всего, эскалация будет двусторонней, однако все же с перевесом в сторону Украины.

"Но она будет очень нелегкой и непостоянной, ведь по каким-то причинам нам будет трудно действовать в полную силу, будут какие-то препятствия, возможно из-за давления вышестоящих сил. То есть это не будет блестящей и однозначной победой сейчас. Будет тяжелый бой, борьба, где нам будут ставить палки в колеса", - заявила астроэксперт.

Также Медвецкая считает, что существует угроза аварии на АЭС в первой половине месяца.

Со второй половины месяца, по ее прогнозу, будет снижение интенсивности боевых событий. Однако частичное и здесь речь не идет о прекращении огня.

Ранее астролог Яна Эзотеричка сделала прогноз для Украины на ближайшее время и определила города, над которыми нависла серьезная опасность.

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