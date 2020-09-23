Лев и Стрелец могут стать друг для друга стимулом двигаться вперед и достигать вершин.

Астрологи назвали три самые крепкие пары по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

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Эти знаки объединяет любовь к разнообразию. Представители этих знаков зодиака хотят сделать свою жизнь яркой и запоминающейся, поэтому им никогда не бывает скучно или неинтересно в компании друг друга.

Рак и Рыбы

Эти два знака принадлежат к одной стихии, поэтому их темпераменты схожи и привычки почти одинаковые. Практически сразу после знакомства у этих двух знаков возникает чувство будто они знают друг друга всю жизнь.

Лев и Стрелец

Знаки в этой паре отличаются особой страстностью. И Лев и Стрелец - гедонисты: они умеют в полной мере наслаждаться и радоваться жизни. В паре Лев и Стрелец могут стать друг для друга стимулом двигаться вперед и достигать вершин.

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Автор: УНИАН