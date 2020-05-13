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Период ретроградной Венеры с 13-го мая: астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака

15:30, 13 мая 2020
Астрология
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Ретроградная Венера очень сильно затронет Овнов / NASA

Астрологи рассказывают, чем ознаменуется этот период для каждого знака Зодиака, пишет slovofraza.

Овен

Ретроградная Венера очень сильно затронет Овнов, почти полностью изменит их внутренний мир, начиная с чувств и заканчивая реакциями на них. Временно реальность Овнов перевернется с ног на голову, и виной тому — сильные, яростные и порой раздражающие эмоции. Планета любви запустит стрелы в самое сердце, повысит чувствительность, ранимость, расширит спектр факторов, которые могут оказать влияние. Только позитивное мышление и вера в лучшее помогут продержаться на плаву и не совершить опрометчивых поступков.

Телец

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака с самой мощной интуициейНачало ретроградного движения Венеры Тельцы почувствуют глубоко в своем сердце. По словам астрологов, многим представителям этого Знака придется освободить свою жизнь от всех привычек и отношений, которые препятствуют развитию и росту. То, чему суждено остаться в прошлом, должно стать прошлым уже сейчас. Но работа над собой будет отнимать не только время, но и силы. В связи с этим важно каждый день находить время для того, чтобы восполнять запасы энергии.

Близнецы

Покровительница любви и счастья повернется спиной к Близнецам и их чувствам. Это может изменить отношение к вещам и событиям, которые раньше казались невероятно важными. Список приоритетов возглавит внутренняя гармония и ежедневная рутина — это поможет определить, что именно приводит к появлению проблем. Определение данного триггера станет первым шагом на пути к избавлению от негативных программ и забот в личной жизни.

Рак

Ретро-Венера поможет Ракам ответить на главный вопрос: что делает вас безумно счастливыми? Влияние планеты укажет на то, что учащает сердцебиение. Счастье будет рядом, но для начала придется избавиться от всех иллюзий и освободить в своей жизни место для чего-то нового. Астрологи советуют не доверять другим людям важных планов, но и себя проверять постоянно — очень высок риск неверной оценки ситуации.

Лев

Венера, обращающаяся вспять, является своеобразным сигналом к восстановлению внутренней гармонии. Магические способности Львов многократно усилятся, и их нужно пустить в действие, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Самое главное приоритетное задание от астрологов — установить в душе мир и покой, усмирить свои страхи и избавиться от болезненных воспоминаний. В противном случае они обретут силу и повлияют на развитие событий.

Дева

Венера в ретро-фазе превратит Дев в воинов. Под ее покровительством спадет угроза внешних влияний: события и люди больше не смогут управлять Девами. Тех, кто по тем или иным причинам оказался в зависимом положении, могут донимать сожаления, мысли о собственной несостоятельности и общее чувство неудовлетворенности жизнью. Справиться с этим поможет выход за пределы своих ограничений. Астрологи советуют забыть о привычке угождать и помогать всем вокруг — это будет тянуть вниз и мешать достижению поставленных целей.

Весы

Читайте такжеАстролог назвал знаки Зодиака, от которых отвернется удача во второй половине маяС 13 мая по 25 июня Весы рискуют застрять в колее отживших свое отношений, проектов и дел, что может принести рутину и усталость. Но сейчас лучше переждать и не рушить старое в погоне за чем-то новым. Самообман, которому равно подвержены все представители зодиакальной плеяды, заставит заниматься саботажем своих интересов и привлечением проблем во всех аспектах жизни. Поэтому для Весов будет актуально правило «тише едешь — дальше будешь»: стремление убежать от любых решений и тормозить в делах на ретро-Венере принесет им, против обыкновения, удачу и пользу.

Скорпион

Начиная с 13 мая у Скорпионов стремительно возрастет риск стать жертвой обмана и предательства. Причем нужно бояться не только хитроумных людей, но и собственного стремления к иллюзиям: блеск фальшивых идей на ретроградной Венере будет казаться особенно соблазнительным. Астрологи советуют перенести важные решения и встречи на конец июня и воздержаться от участия в нарочито прибыльных аферах.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам держать рот на замке, кошелек — на завязке, а деньги — на банковском счете. Именно Стрельцам в период ретроградации Венеры больше прочих грозит стать жертвой финансовых мошенников. Не стоит вкладывать деньги в сомнительные проекты, брать кредиты на привлекательных условиях, совершать крупные покупки. Повременить стоит и с приобретением любой техники. Во время ретроградного движения планеты есть риск приобрести некачественные товары или потратить больше денег, чем необходимо.

Козерог

Козерогам с 13 мая по 25 июня лучше всего стоять на страже собственных финансов, так как риск покушения на их собственность будет выше. Нужно будет внимательнее читать любые документы и осторожнее совершать покупки. Ближе к середине июня появится бонус от такой осторожности в виде повышения репутации или банковского счета.

Водолей

В период ретроградной Венеры у Водолеев будет повышен риск конфликтов с представителями власти, а также разногласий, которые могут иметь неприятные последствия, поэтому астрологи советуют лишний раз не спорить даже с близкими людьми. Вообще умение контролировать эмоции и трезво мыслить сослужит хорошую службу. Водолеям будут легко удаваться манипуляции людьми, они легко могут обмануть кого угодно. Конечно, можно действовать в своих интересах, но не стоит забывать и про закон бумеранга.

Рыбы

Легкое беспокойство, которое будет преследовать многих Рыб с 13 мая по 25 июня, возможно, принесет пользу, добавив собранности и предусмотрительности. Астрологи советуют идти у беспокойства на поводу: если захочется в сотый раз перепроверить какую-то информацию — делайте это. Учитывая, что ретро-Венера повысит риск неприятных случайностей и досадных ошибок, лучше перестраховаться. С их помощью будет проще обуздать эмоции и не обидеть близких неуместными и резкими высказываниями.

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Теги: #астролог#Гороскоп