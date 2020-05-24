Астролог составила гороскоп на неделю 25 - 31 мая
Поток информации усилится, возникает необходимость находиться в движении, для успешной деятельности необходимо разнообразие и перемены. Контакты и корреспонденция станут наиболее вероятными сферами активной деятельности на текущую неделю.
Взаимоотношения и совместная деятельность с братьями, сестрами и соседями активизируются и особенно эффективна в этот период. Усиливается влечение к представителям противоположного пола, возможно, возобновление прежних любовных связей, однако, истинное положение вещей, в этот период, увидеть и осознать очень сложно, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.
Овен
Контакты и информация станут наиболее вероятными сферами ваших интересов и деятельности в этот период. От вас требуется решительность в самовыражении, но и сдержанность в проявлении своих эмоций. Внешние обстоятельства требуют демонстрации своих сильных качеств, чувствуются внешние силы, которые создают условия, при которых необходимо постоянно возвращаться к прошедшим событиям. Склонны к спонтанным поступкам, особенно, если речь идет о защите собственной свободы. Хороший период для борьбы за независимость.
Читайте такжеОтношения этих знаков Зодиака обречены на провал - астрологиТелец
Все шансы и возможности достичь финансовой независимости и защищенности. Пользуйтесь своими ресурсами – вы обладаете естественным, инстинктивным пониманием всего, что связано с экономикой, финансами, торговлей и оценкой стоимости товаров. Уделите внимание имущественным вопросам, пришло время для того, чтобы приобрести вещи, крупные по размеру, длительного пользования, для улучшения комфорта. Ваша внутренняя сила сейчас во внешнем спокойствии и давних взаимоотношениях. Не время заводить новые знакомства.
Близнецы
Это время гордиться собой, возникают обстоятельства, благодаря которым вы становитесь более волевым и динамичным человеком. Если вы хотите воспользоваться преимуществами позитивного потенциала этого периода, продемонстрируйте свою силу и решимость, работайте эффективнее, будьте добры по отношению к окружающим. У вас появляется возможность занять доминирующее положение, быть главным действующим лицом в любой ситуации. В течение недели вам предоставляются шансы для изменения привычного уклада жизни в выгодную для себя строну.
Рак
Склонны уходить в себя, в жизни происходит много тайн, загадок, мистических совпадений, смысл которых следует искать больше во внутренней жизни, чем во внешней. Осознание по многим событиям и жизненным ситуациям происходит тогда, когда вы более всего изолированы от других людей. В мир вы возвращаетесь, полные обновленного энтузиазма. Медитация в какой-либо форме является предметом первой необходимости. В этот период возможно повторение ошибок прошлого, а ваша задача - видеть в каждом событии знак и корректировать ваше поведение.
Лев
Читайте такжеАстрологи назвали самых привлекательных женщин по знаку ЗодиакаВ этот период времени следует всю свою энергию направить на повышение своих профессиональных навыков. Хорошее время для переговоров с начальством и вышестоящими чиновниками о перспективах своей деятельности, у молодых людей – для выбора профессии и самоопределения. Ваши амбиции направлены на то, чтобы сделать что-то масштабное, достичь широкого признания за свой вклад и усилия. Все, чем бы вы ни занимались, должно быть жизненно важным для вас, должно вам нравиться, только в этом случае возможен успех и вы сможете обрести социальное уважение.
Дева
Общественные события помогут вам оказаться в эти дни в центре внимания, а это значит, что окружающие заметят ваши таланты и обаяние. Этот период затрагивает взаимоотношения и деятельность, связанную с престарелыми родственниками, начальством или представителями власти. Вашему продвижению в это время может помочь также правильно подобранный имидж, доброжелательность, дипломатичность, умение находить подход к людям и, естественно, личное обаяние. Неделя принесет благоприятные возможности в сферу карьеры и социальной жизни.
Весы
В этот период вы можете наладить и укрепить взаимоотношения с зарубежными партнерами. Появляются перспективы в сфере культуры и общественной жизни. Изучение иностранных языков, чтение книг о дальних странах, размышление о них, просмотр документальных фильмов освещающих жизнь других народов – это то, что помогает вам обрести дополнительные инструменты и в будущем применить их. Для хорошего самочувствия очень важны сейчас физические нагрузки и энергетические способы лечения, а также, занятия духовным развитием.
Скорпион
Усиливается впечатлительность и податливость внешней эмоциональной атаке. Появляется склонность к пустяковым секретам, особенно в отношении информации, которая кажется вам важной, из-за чего происходит нерациональное расходование ваших личных ресурсов. Идете к своим целям прямой дорогой, не сворачивайте и вы многого сможете добиться. Творческий потенциал растет, возрастает интерес к противоположному полу, вы становитесь раскованней, смелее, активнее в вопросах любви, легче идёт на контакт, но не торопитесь развивать взаимоотношения.
Стрелец
На первый план выступят влияние, которое вы оказываете на окружающих. Это хорошее время для решения юридических вопросов, контрактов, переговоров. Наиболее эффективно сотрудничество с давними, проверенными партнерами. Хороший период для примирения, устранения конфликтов, как с брачными, так и с деловыми партнерами. Эта неделя благоприятна для пересмотра договоров, внесения изменений в существующие проекты, подходящее время для переговоров, политической и общественной деятельности.
Козерог
Можете испытывать разочарование во взаимоотношениях, особенно в сферах, связанных с работой. Возможно возникновение романтических связей на работе, успехи в социальной сфере, гармонизация отношений с сослуживцами. Вы можете начать работать с теми людьми, с которыми вместе выполняли в прошлом определенные обязательства. Физически активная атмосфера, окружающая вас в этот период, способствует усилению общения и деятельности, особенно связанной с братьями, сестрами и соседями. Вас находитесь в потоке информации, не говоря уже о целом ряде идей, разработанных вами.
Водолей
Много усилий уходит на формированию своей личности, ваша личная энергетика значительно увеличивается, вы можете легко управлять другими. В этот период вы часто оказываетесь в ситуациях, когда нужно проявить смекалку, а различные головоломки и игры, стимулируют вашу интеллектуальную деятельность. Ваши слова воспринимет публика, в связи с чем, очень полезно заняться самопрезентацией, рекламой, хорошие результаты принесет проведение прямых эфиров или видео встречи на ресурсах Интернет.
Рыбы
Это период физической активности. Обстоятельства пробуждают в вас дух соперничества, агрессивность. Вы испытываете потребность расходовать свою психическую энергию, но вам сложно определиться, куда именно, т.к. склонны действовать в разных направлениях одновременно. Солнечная энергия этого периода направлена на вашу семью, домашние хлопоты и вопросы, связанные с домом или собственностью. Если вы не связаны семейными узами, то на первый план выступят практические или психологические вопросы, которые нужно решать, чтобы обеспечить себе надежный тыл и защиту.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram