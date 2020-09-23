Рыбам астролог обещает исполнение самого заветного желания.

Астролог Тамара Глоба рассказала, что 25 сентября положение звезд на небосклоне будет благоприятствовать трем знакам Зодиака.

По ее словам, для этих представителей зодиакального созвездия откроется портал удачи. Об этом пишет МК.

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Близнецы

25 сентября поставит Близнецов перед выбором, но не переживайте, все возможные варианты будут хороши. А звезды просто помогут выбрать лучший.

Стрелец

Начиная с 25 сентября, Стрельцов ждут крутые перемены в жизни. Этот день - начало перезагрузки. Вскоре ваша жизнь заиграет новыми гранями.

Рыбы

Рыбам астролог обещает исполнение самого заветного желания. Вселенная откроет для них 25 сентября портал желаний. Кроме того, вскоре Рыб ждут большие деньги.

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Автор: УНИАН