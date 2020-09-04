По словам Росса, Путин почти наверняка не переживет 2022 год / фото УНИАН
Астролог Влад Росс назвал год, в который, по его мнению, президент РФ Владимир Путин умрет.
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Об этом астролог рассказал "Главреду".
По словам Росса, Путин почти наверняка не переживет 2022 год, поскольку у него годовой соляр на 7 октября (день рождения главы РФ) 2021-го является последним.
"…Спустя непродолжительное время (после падения режима – Ред.) случится и быстрая смерть Путина – 2022 год он точно не переживет…", – убежден астролог.
Ранее Влад Росс назвал знак Зодиака, у которого в сентябре наступит идеальный период в отношениях с любимыми.
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