Финансовый гороскоп на неделю: астрологи рассказали, как знакам Зодиака избежать денежных проблем

Астрологи предупреждают, что 13 и 17 числа есть риск лишиться значительной части накоплений.

Появился финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года. При этом астрологи предупредили, что четыре знака Зодиака могут ждать трудности с деньгами.

Среди них - Дева, Скорпион, Козерог и Рыбы, пишет SlovoFraza.

Дева

Справиться с временными денежными неурядицами получится, если сократить лишние расходы. Приобретение товаров, которые не нужны, повысит риск остаться ни с чем, а значит, стоит не только составить список необходимых покупок, но и распределить имеющиеся средства заранее, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств в кошельке оставались деньги.

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Скорпион

Скорпионам астрологи рекомендуют отказаться от трат в первые два дня. Энергетика планет будет нестабильной, и есть риск крупно потратиться, поддавшись уговорам продавцов или пойдя на поводу у близких.

Козерог

Астрологи предупреждают, что 13 и 17 числа есть риск лишиться значительной части накоплений, поэтому в эти дни лучше не тратить денег и не покупать товары у сомнительных продавцов.

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют заняться накоплениями и избегать лишних трат. Энергетика звезд и планет на этой неделе будет влиять на настроение, поэтому риск поддаться уговорам и потратить деньги на ненужные товары возрастет.

Ранее УНИАН сообщал, что 11 марта убывающая Луна будет в знаке Девы. Это идеальный день для монотонной работы, изучения чего-то нового, а также для заключения брака.