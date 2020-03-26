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Гороскоп на 26 марта: что ждет сегодня Тельцов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака

07:29, 26 марта 2020
Астрология
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Астрологи составили гороскоп на четверг / willbeua.com

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Чтобы избавиться от плохого самочувствия, поспите и держитесь на расстоянии от стрессов.

Телец

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Относитесь к чужим недостаткам терпеливо, однажды и вам понадобятся чужое снисхождение.

Близнецы

Попробуйте взглянуть на мир иначе, чтобы найти ответ на интересующий вас вопрос.

Рак

Общение в этот день не принесет вам ничего хорошего, в идеале вам следует закрыться в комнате и заняться своими делами.

Лев

Деловые переговоры пройдут хорошо, да и на будущего работодателя вам удастся произвести хорошее впечатление.

Дева

Из-за плохого настроения вы сегодня можете спровоцировать ссору на ровном месте, а потом об этом пожалеете.

Весы

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Не ввязывайтесь сегодня в конфликты, которые вас не касаются, иначе и сами расстроитесь, и людям не поможете.

Скорпион

Подвернется возможность откровенно поговорить о своих проблемах с человеком, которому можно доверять.

Стрелец

Вам везет во всех сферах жизни, подходящее время, чтобы рискнуть и выиграть.

Козерог

Негативные эмоции могут стать катализатором продуктивной работы, если вы сумеете направить их в правильное русло.

Водолей

В первой половине дня велика вероятность обидеть кого-то из близких, чтобы уже вечером попросить прощения.

Рыбы

Не отступайте от плана работы, который вы сами или начальство утвердили.

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