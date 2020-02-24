Названы самые неверные знаки Зодиака

В тройку вошли Овны, Близнецы и Стрельцы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые изменяют чаще остальных.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

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Овен вначале изменяет в мыслях, а уже после - в постели. Он долго сравнивает своего партнера с новым увлечением, и если сравнение выигрывает потенциальный любовник (любовница), то измена неизбежна. В основном Овном движет любопытство, желание познать новые грани и необычные эмоции. Неутомимая жажда приключений подталкивает его поддаться соблазну.

Близнецы

Близнецы изменяют очень часто. Представители этого созвездия относятся к измене как к приятному времяпрепровождению в компании хорошего человека. Близнецы искусно находят время на новые знакомства, умудряются изменить на вечеринке или в соседней комнате, пока партнер спит. Ну а если поймать Близнеца на «горячем», то он обязательно обставит все в свою пользу.

Стрелец

Стрелец относится к измене как к забавной игре и, не задумываясь о последствиях и чувствах партнера, флиртует со всеми, с кем это возможно. Стрелец и преданность - вещи несовместимые. Он любит все, что дает ему возможность выплеснуть негатив, развлечься и получить удовольствие. Но на постоянные «левые» связи Стрелец не пойдет: ему хватает претензий и упреков в отношениях.

Напомним, ранее астрологи назвали самые бесчувственные знаки Зодиака.