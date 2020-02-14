Астрологи назвали три знака Зодиака, которым сказочно повезет в феврале

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым конец зимы принесет невероятное везенье и удачу во многих аспектах жизни.

Гороскоп на 2020 год гласит, что большинство знаков Зодиака ждет множество невероятных событий, встреч и кардинальных изменений. Для тех, кто почти всю зиму прожил в относительном покое, звезды готовят невероятный сюрприз уже в начале весны.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым конец зимы принесет невероятное везенье и удачу во многих аспектах жизни, пишет "РБК Украина".

Тельцы

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Зима для этих знаков складывается весьма удачно и все, что они заслуженно не получили еще в конце предыдущего года, вернется в избытке в конце зимы. Они могут рассчитывать на внушительную премию или продвижение по службе. Также их ожидает совершенно неожиданная встреча с интересным человеком. Счастье в личной жизни также весьма вероятно и есть большой шанс обрести свою вторую половинку.

Раки

Представители этого знака Зодиака ощутят на себе положительное влияние высших сил и внезапно начнут пользоваться диким успехом у представителей противоположного пола. Астрологи советуют внимательно присмотреться к окружению, так как там уже есть человек, с которым можно отправиться в любовное приключение.

Дева

Звезды сулят Девам начало романтических отношений, так как рядом уже есть тот человек, который полностью подходит и даже начал оказывать знаки внимания. Ранее что-то мешало вступить в новую стадию отношений, но теперь все барьеры сняты и конце февраля принесет романтическое свидание. Астрологи советуют не упустить момент и соглашаться на то, что преподнесет судьба.