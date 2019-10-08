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Трем знакам Зодиака повезет на этой неделе - прогноз астролога

05:52, 08 октября 2019
Астрология
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Счастливчиками недели станут три знака Зодиака / 10deals.in

Условий сохранения и достижения счастья для трех Знаков будет достаточно, говорится в его астропрогнозе, который приводит SlovoFraza.

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Тельцы

Тельцам придется стать активнее и энергичнее 9 и 10 числа, пока звезды будут сулить сплошную удачу в делах, в любви и в любых других сферах. Можно также заняться своим здоровьем, записавшись в бассейн или приобретя абонемент в спортзал. Это будет очень продуктивная неделя для всех, кто умеет поддерживать огонь внутри себя. 

Лев

Самыми благоприятными днями недели для Львов станут выходные, потому что звезды и планеты будут находиться в гармонии друг с другом. В эти дни и в целом в конце недели Львов могут ожидать приятные стечения обстоятельств, много удачи. Можно провести свое время с пользой только для себя, но при этом лучше не забыть позвонить родителям, сделать что-то хорошее для второй половинки. Всю эту неделю можно проявлять инициативу, быть в центре внимания.

Рыбы

Это идеальная неделя для поиска новых знакомств, для общения с людьми, поиска новой работы, новых увлечений, творческого прогресса. Вполне вероятно, что в середине недели Рыбам придется туго, но сила позитивного мышления спасет их от фиаско в любви и в работе. Это будет очень хорошее время, в которое можно многому научиться, многое преодолеть.

Ранее появился подробный гороскоп на неделю, 7-13 октября, для всех знаков Зодиака.

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Теги: #астролог#Гороскоп