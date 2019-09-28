Астролог раскрыл главную тайну Стрельцов

Представители этого знака любят поучать, отметил эксперт.

Астролог Влад Росс рассказал, что главной отрицательной чертой людей, которые родились под знаком Зодиака Стрелец, является склонность все преувеличивать.

Стрельцы - эгоцентрики, им присущи показная святость и мнимое благочестие, они очень расточительны, не умеют экономить и не считают нужным это делать, рассказал эксперт их гороскоп Главреду.

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По его словам, представителям этого знака свойственна грубоватая неотесанность, при этом они всегда стремятся понравиться другим.

"Им свойственна тяга к управлению, власти, руководству. Потому среди политиков и государственных мужей очень много Стрельцов. Они любят поучать ближних и управлять ими", - добавил астролог.

Росс отметил, что самые хорошие учителя получаются именно из Стрельцов. "Любят выделяться и чем-то отличаться. Любят награды… Они любят важничать. Им свойственен перфекционизм, иногда - неосмотрительность и непомерное честолюбие", - сказал он.