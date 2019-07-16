Астролог назвал трудоголиков среди знаков Зодиака

Астролог рассказал, представители каких знаков Зодиака демонстрируют чудеса трудолюбия.

У каждого из знаков Зодиака – свое отношение к труду. И далеко не все они любят работать.

Если говорить о наибольших трудоголиках, то первое место тут однозначно следует присвоить Девам. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

Люди, рожденные под этим знаком, просто созданы для того, чтобы работать, как пчелы. Кстати, пчела и муравей – это и есть символы Девы.

Именно архетип Девы лучше всего отражает современную Японию. Возможно, потому японцы отдыхают намного меньше других народов мира: их отпуск составляет всего шесть-семь дней в год. Они демонстрируют просто чудеса трудолюбия.

К тому же, Девам комфортно находиться в подчинении, работать под чьим-то руководством. А все, за что бы они ни брались, Девы делают аккуратно, с большим чувством ответственности и долга.

Второе место. Также очень ответственно относятся к труду Козероги. Планет-покровитель Козерога – это Сатурн, а символ Козерога – Гора и куст, и ты, как альпинист, должен дойти до вершины. Козерог очень дисциплинирован, действует планомерно и благодаря этому постепенно, шаг за шагом, достигает в жизни больших высот, добивается широких полномочий и пробивает стены. Часто Козероги становятся искусными политиками.

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Третье место по праву принадлежит Овнам. Они всегда действуют по принципу приобретения собственного опыта ценой любых ошибок. Так, они предпочитают набить шишки на лбу, а потом уже обратиться к кому-то за советом. Овны, как правило, очень мотивированны. Им всегда нужно что-то делать, причем делать быстро и четко. Однако их слабость – они недостаточно думают о последствиях. Часто среди Овнов есть успешные спортсмены и яркие борцы за справедливость. Марс – неуемная и неугомонная планета – покровительствует этому знаку.

Четвертое место. Кипучей деятельностью, как правило, занимаются представители зодиакального знака Близнецы, которыми управляет планета Меркурий. Представители этого знака не любят сидеть без дела. У них всегда две работы, два портфеля, две любовницы – всё в двух комплектах. Они все время торопятся и стараются чем-то делать параллельно. Обычно они занимаются интеллектуальной работой, всегда держат руку на пульсе и стремятся находиться в эпицентре событий.

Пятое место. Стрельцы – тоже из тех, кто не может усидеть на месте. К слову, представители этого знака – самые отъявленные путешественники. В работе Стрельцы очень активны и инициативны. И при этом они стремятся к завоеванию авторитета, хотят управлять и руководить. Они всегда пытаются находить новые пути решения проблем.

Шестое место. Скорпионов тоже не назовешь лентяями. Они стремятся докопаться до сути вещей. Их не упрекнешь в поверхностности – они всегда копают вглубь. Им интересна суть, психология чего-либо. Часто планеты располагаются в Скорпионе в гороскопах историков, археологов и математиков. Скорпион никогда не расслабляется – он исследует, изучает, копает, стремится познать суть.