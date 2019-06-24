Не изменит, не предаст: астролог назвал самые верные знаки Зодиака

Пять знаков Зодиака никогда не предадут своего партнера.

Астролог Влад Росс назвал самые верные знаки Зодиака. Среди них - Скорпионы, Раки, Козероги, Девы и Тельцы.

"Пальма первенства тут, как ни странно, у самого "кусачего" и "жалящего" знака –Скорпиона. Представители этого знака – самые ревнивые, им свойственно изматывать свою вторую половину постоянными допросами: "Ты где был/была?", "Где и с кем ты сейчас?". И хотя Скорпион так тщательно контролирует своего партнера из-за ревности, сам он едва ли решается на измену, потому, как правило, остается верен", - отметил астролог в комментарии "Главреду".

По словам Росса, из-за того, что Скорпионы всегда с большим подозрением относятся к окружающим, они тщательно проверяют и изучают человека, прежде чем начинают строить с ним бизнес или отношения. Скорпионы очень болезненно воспринимают любые предательства, потому они делают все, чтобы этого избежать.

Также не свойственны измены знаку, связанному с клановостью и семейностью – Раку.

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"Представители этого знака надежны в плане верности и преданности. От Раков не дождешься измен. Я всегда говорю, что, если даже мужчина – Близнец, но в его гороскопе Венера находится в Раке, он не будет изменять. Всегда важно, где в гороскопе мужчины и женщины находятся Венера и Марс. Можно быть представителем очень верного знака Рака, но иметь Венеру в Близнецах, и такой человек будет часто изменять", - объяснил астролог.

Еще один знак Зодиака, который едва ли когда-нибудь предаст своего партнера –Козерог. "Козероги, вообще, как правило, являются однолюбами. Если представители этого знака с кем-либо начинают бизнес-сотрудничество и деловые отношения, то для них превыше всего будет регламент, они будут действовать честно и по правилам", - сказал Росс.

По словам астролога, практически не изменяют Девы – им свойственно хранить верность, быть целомудренными.

Также верным знаком Зодиака можно назвать Тельца. "Тельцы – прагматичны и не любят перемен. Если они что-то делают, то делают основательно. Тельцы любят стабильность и привычную обстановку. Именно Тельцы могут составлять расписание своей сексуальной жизни на неделю, расписывая занятия сексом четко по дням", - резюмировал эксперт.

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