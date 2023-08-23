Рассказываем, как избавиться от куриных блох народными средствами и что делать, если обнаружили вшей.

Куриные вши (малофаги) - это паразиты, которых еще называют "пухопероеды", потому что они, как понятно из названия, съедают пух и перья у птиц. УНИАН выяснил, как выглядят куриные вши, чем можно их вывести у куриц и опасны ли такие паразиты для человека.

Что такое куриные вши - как избавиться, зная симптомы

Невозможно понять, как избавиться от куриных вшей народными средствами или любыми другими, если не знать об особенностях этих паразитов и причинах их появления. Питаются вши пухом, перьями и высохшей кожей птицы, а найти их трудно - размер особи не превышает 2 мм.

Избавляться от них нужно сразу же после обнаружения, потому что пара вшей может дать около 90-100 тысяч яиц, а это значит, что нужно меньше месяца для развития настоящей эпидемии.

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Основные симптомы заражения вшами у кур:

птицы нервничают;

теряют аппетит;

выщипывают себе перья;

начинают быстро худеть;

несут меньше яиц;

плохо спят.

В курятнике, где вовсю хозяйничают вши, плохо растет молодняк, а взрослые курицы плохо спят - видеть сладкие сны им мешают кусающие паразиты.

Откуда берутся вши у курей - факторы риска

Прежде чем начинать борьбу с насекомыми, стоит понять, откуда они взялись. Учтите, что наиболее комфортная температура для вшей - 20-30 градусов, плюс высокая влажность. При таких условиях размножение будет идти в геометрической прогрессии.

Есть и другие причины, влияющие на появление малофагов:

грязь в курятнике;

недостаточное свободное пространство;

контакт с больными птицами;

плохое питание, а значит, слабый иммунитет;

наличие грызунов.

Также важно следить за петухами, если они есть в курятнике - особи мужского пола чаще подвержены атаке вредителей, так как хуже следят за личной гигиеной.

Правда ли, что куриные вши передаются человеку

Куриные вши на человеке если и могут быть замечены, то ненадолго, потому что человеческой кровью они не питаются, а из-за разницы в структуре волос и перьев легко смываются обычным шампунем.

Как таковой серьезной опасности куриные вши для человека не представляют, но могут принести дискомфорт - паразиты больно кусаются, к тому же, у некоторых птицеводов может развиться аллергия. Если малофаг был переносчиком какого-то заболевания, то человек, употребивший в пищу мясо или яйца зараженной птицы, может заразиться.

Если появились куриные вши - чем травить эффективно

Опытные фермеры и птицеводы рекомендуют два народных средства, отлично помогающих в борьбе с паразитами - это уксус и керосин:

уксус развести с водой в пропорции 1:2, обработать раствором и курятник, и птиц;

керосин в чистом виде перелить в пульверизатор и попшикать средством зараженных куриц.

Также керосин можно соединить с нашатырем в равном объеме и капнуть несколько капель в область шеи птицы.

Кроме обработки куриц, нужно очистить от паразитов и жилище пернатых. План действий в этом случае такой:

всех птиц убрать в другое помещение;

вычистить курятник от грязи, мусора и фекалий;

обработать каждую курицу и все поверхности в курятнике выбранным средством

Для борьбы с малофагами можно использовать и инсектициды, которые продаются в сельскохозяйственных магазинах, но они опасны и для птиц, и для человека.

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