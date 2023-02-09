Коврик в ванной комнате регулярно подвергается огромному количеству влаги, поэтому быстро загрязняется и начинает сомнительно пахнуть.

Коврики для ванной бывают прорезиненные или из микрофибры - это самые популярные варианты, хотя существует и множество других. Вне зависимости от материала коврики нужно постоянно стирать - УНИАН расскажет, как это сделать.

Ранее мы говорили о том, как отмыть душевую кабину от грибка и плесени.

Как правильно почистить коврик - общие положения

Почти в каждом доме или квартире в ванной комнате есть коврик - этот удобный элемент интерьера позволяет вам не становиться мокрыми ногами на холодный пол. Несмотря на удобство в использовании, коврик собирает много пыли и влаги, поэтому его нужно постоянно чистить. В целом, на любом подобном изделии есть бирка от производителя, где он указывает, как нужно ухаживать за ковриком. Но общие рекомендации по чистке предмета быта зависят, в основном, от его материала.

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Как очистить прорезиненный коврик - инструкция

Если у вас в ванной лежит коврик, сделанный из резины, то он также требует регулярной чистки, иначе на изделии образуются болезнетворные бактерии и грибки. Метод очистки резинового коврика прост:

налить в ванну теплую воду;

добавить 1-2 стакана моющего средства с хлором;

погрузить коврик в воду и, надев перчатки, почистить изделие с обеих сторон.

В конце нужно тщательно промыть коврик теплой водой и оставить сушиться естественным образом. Учтите, что на батареи класть изделие нельзя, как и подвергать прямым солнечным лучам.

Вообще, стирать резиновые коврики в машинке нельзя, но если очень хочется, то можно. Главное - отключить отжим и сушку, а также выбрать деликатный режим стирки. Не забудьте положить в барабан СМА несколько старых полотенец или ветошь - они будут играть роль губки, смывающей грязь с коврика.

Как постирать коврик для ванной из ПВХ или микрофибры

Изделия из ПВХ или микрофибры очень популярны - они быстро впитывают влагу и считаются очень приятными на ощупь. Стирать их несложно, вам нужно лишь:

погрузить коврик в барабан машинки;

выставить температуру максимум 60°C;

вместо порошка налить моющее средство или шампунь;

запустить стирку.

Учитывайте, что вместе с другими вещами стирать такие коврики нельзя, как и включать автоматический отжим в СМА. Дело в том, что изделие из ПВХ или микрофибры отлично впитывает влагу и в мокром состоянии может весить очень много. Машинке будет сложно отжать лишнюю жидкость - устройство рискует сломаться. Поэтому коврик лучше после стирки выжимать самостоятельно.

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