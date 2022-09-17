Новая душевая кабина всегда выглядит привлекательно, а купаться в ней - одно удовольствие. Но при регулярном использовании одно из лучших изобретений человечества обрастает грязью. УНИАН расскажет, как отмыть душевую кабину уксусом или другими народными средствами.
- Как отмыть кафель в душевой кабине - советы
- Чем можно отмыть стекла в душевой кабине - варианты
- Как убрать налет с душевой лейки - бабушкин метод
- Чем отмыть поддон душевой кабины от желтизны - рекомендации
- Лайфхак, как отмыть душевую кабину от разных загрязнений
Ранее мы говорили о том, чем очистить унитаз внутри и снаружи.
Как отмыть кафель в душевой кабине - советы
Стенки душевой кабинки могут быть из стекла или кафеля, иметь отличный вид, пока не окажутся в мыльных разводах или известковом налете. Бороться с этим можно с помощью специальных химических средств или после каждого принятия душа протирать стенки моющим для посуды. Если вам больше нравятся народные средства, то смешайте соду и лимонную кислоту в равных пропорциях, разбавьте водой до состояния кашицы. Нанесите ее на загрязнения и потрите губкой - грязь исчезнет почти моментально.
Полезный лайфхак: для того, чтобы сохранить стенки душа чистыми надолго, поливайте их сначала горячей водой, а затем холодной - перепад температур помешает "пристать" грязи.
Чем можно отмыть стекла в душевой кабине - варианты
Мягкий скребок - ваш лучший друг при уборке закаленного стекла в душевой кабинке. Также поможет и раствор столового уксуса - вам нужно развести 2 ст.л в 1 стакане теплой воды. С помощью пульверизатора нанести на стекло и протереть губкой. Если это не помогло, то есть второй рецепт:
- 40 гр соды;
- 0.5 стакана уксуса;
- 0.5 стакана нашатыря.
Все ингредиенты смешать, нанести смесь на стекла и оставить на полчаса. Затем потереть губкой, смыть теплой водой и вытереть насухо тряпкой.
Как убрать налет с душевой лейки - бабушкин метод
Металлическая фурнитура и части душевой кабинки тоже страдают от налета. Опытные хозяйки знают, что в этом случае уксус - самое лучшее средство для очистки. Вам необходимо разобрать лейку на части и почистить ее щеткой, смоченной в уксусе. Если есть возможность, то оставьте все элементы душевой кабины в уксусе на несколько часов, затем тщательно потрите губкой и ополосните чистой водой.
Чем отмыть поддон душевой кабины от желтизны - рекомендации
Чаще всего, поддон душевой кабины сделан из акрила - это наиболее популярный материал в современности. Одно из лучших средств - зубная паста, которую нужно нанести на губку и протереть поддон, а затем смыть теплой водой. Если это не помогло, то можно использовать уксус с водой в пропорции 1:1. Залить раствором поддон и оставить на несколько часов (можно на ночь). Затем тщательно промыть и вытереть.
Лайфхак, как отмыть душевую кабину от разных загрязнений
УНИАН предлагает советы по уборке душевой кабинки, отталкиваясь не только от той части устройства, которую нужно вымыть, но и от типа загрязнения:
- мыльный налет - 9% уксус и вода в равных пропорциях:
- известковый налет - лимонная кислота и сода в равных пропорциях или уксус и вода в пропорции 1:2, или уксус, этиловый спирт и вода в пропорции 1:1:2;
- грибок - медный купорос, этиловый спирт, перекись;
- ржавчина - нашатырь и перекись в пропорции 2:1.
Все эти средства нужно наносить на части душевой кабинки и оставлять минимум на полчаса. Затем, с помощью губки, тщательно вытирать и смывать теплой водой. В конце обязательно вытирать насухо, иначе грязь появится снова.