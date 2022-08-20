Какое народное средство от мучнистой росы помогает быстро спасти растения - узнайте в материале УНИАН.

Мучнистая роса - это опасное грибковое заболевание, которое внешне похоже на белый налет. Культуры, пораженные этим недугом, отстают в развитии, сбрасывают листву, не могут полноценно формировать цветы, а урожай снижается в разы. УНИАН расскажет, из-за каких средств мучнистая роса надолго покинет ваши грядки.

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Мучнистая роса - что это такое

Биологи говорят, что мучнистая роса - это группа заболеваний, а не определенный вид. Эти заболевания вызывают мучнисторосяные грибы. Для того, чтобы понять, заражено ли растение, обратите внимание на его листья, побеги и стебли - при наличии грибка, они покрываются белым налетом. Этот налет - грибок, который проникает в структуру растения и питается его тканями.

Обычно, инфекция начинает появляться снизу, постепенно увеличиваясь в масштабе и продвигаясь вверх. На поврежденных растениях листья начинают увядать, покрываются темными пятнами, могут опадать или крошиться. Культуры, зараженные мучнистой росой, хуже переживают зиму и дают более скудный урожай.

Причины заражения мучнистой росой могут быть разными:

неубранный листовой опад перед зимой, попавший на растение;

грязные перчатки или инструменты;

ветер или дождь, который разносит споры грибов;

неграмотное пикирование растений;

перенасыщение почвы азотом.

Опытные дачники говорят, что очень часто мучнистая роса поражает растения, которые растут в плохо проветриваемых теплицах.

Народное средство от мучнистой росы - проверенные рецепты

Лучше, конечно, не доводить до состояния развития болезни - идеально, если вы будете соблюдать профилактические меры. Любую инфекцию проще предупредить, чем лечить.

Профилактика мучнистой росы включает в себя:

использование более или менее устойчивых к заболеванию сортов;

разреженные посадки;

регулярное рыхление почвы (особенно во влажную погоду);

глубокая перекопка почвы осенью;

выверенная система поливов;

внесение повышенных доз фосфорных и калийных удобрений;

своевременное уничтожение на участке сорняков и растительных остатков;

сезонное обеззараживание теплиц.

Если вы попали в ситуацию, когда необходимо избавляться от мучнистой росы, то воспользуйтесь народными средствами. К примеру, сода от мучнистой росы помогает не хуже магазинных препаратов. Рецепт простой - 10 грамм кальцинированной соды растворить в двух литрах горячей воды и добавить чайную ложку стружки хозяйственного мыла или жидкого мыла. После остывания обработать полученным раствором растения и верхний слой почвенного субстрата. Опрыскивания проводят каждые 6-8 дней, всего 2-3 раза.

В качестве альтернативы подойдет и йод - 1 мл йода развести в литре воды, а для обработки роз - 1 мл на 400 мл. Обрабатывать растения 2 раза в день на протяжении 5 суток. Марганец от мучнистой росы - еще одно средство, которое можно использовать в борьбе с грибком. Вам нужно 1 грамм марганцовки растворить в 4-х литрах воды. Полученным раствором обработать растения, кустарники или деревья 2-3 раза через каждые 6-8 дней. Лучшее время для опрыскивания - после дождя.

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