Какой гербицид уничтожает одуванчики и почему важно от них избавляться - узнайте в материале УНИАН.

Одуванчик - яркий летний цветок, который завораживает своей красотой. Он же - надоедливый и живучий сорняк, доставляющий немало хлопот огородникам и садоводам. УНИАН расскажет, почему так много одуванчиков, даже если их убирать, и как правильно с ними бороться.

Ранее мы говорили о том, чем уничтожить сорняки на огороде.

Почему надо уничтожать одуванчики - советы

В силу того, что одуванчикам свойственно легкое размножение, они могут быстро стать проблемой для ваших грядок. Дело в том, что "парашюты", которые разлетаются на несколько метров, остаются в почве и с этого начинается процесс развития растения. Если их будет слишком много, красивый цветок превратится в сорняк, который погубит урожай и вытеснит его из грядки.

Кстати, по этой же причине бороться с одуванчиками так трудно - даже если вы полностью избавитесь от них на своем участке, они обязательно прилетят с соседнего. У одуванчиков очень длинные корни - до 60 см и, несмотря на свою хрупкость, у них отличные способности к регенерации. То есть, если вы во время уборки не заметите хотя бы один стебель - скоро увидите новое растение.

Чем уничтожить одуванчики на газоне и грядках

Прежде, чем приступать к борьбе с сорняками, надо понимать - полностью избавиться от одуванчиков не получится. Ваша задача - не дать им обсемениться, регулярно и постепенно уменьшая их численность.

Используйте профилактические меры:

весной глубоко перекапывайте почву, мульчируйте клумбы и грядки;

пропалывайте участок;

участки территории, где одуванчиков нет, засевайте травой;

осенью снова перекапывайте почву.

Такие действия нужно повторять регулярно, от разового мероприятия никакого результата не будет.

Как избавиться от одуванчиков народными средствами

Существует всего два типа борьбы с такими сорняками - механический и химический. Мы знаем, что некоторые хозяйки используют "бабушкины" средства, например, кипяток, уксус, соль и тд. На самом деле, эти варианты бессмысленны, так как в борьбе с одуванчиками не помогут, зато могут навредить соседним растениям или домашним животным.

Именно поэтому лучше придерживаться проверенных методов.

Механический

Его суть заключается в том, чтобы вручную удалять сорняки с помощью специальных инструментов. Способ называется "скашивание" и делать это нужно минимум 1-2 раза в неделю. Со временем стебли одуванчиков ослабнут и перестанут так активно расти.

Главное - убирать с места кошения и уничтожать срезанные цветоносы одуванчиков, иначе они дадут семена и придется все делать заново.

Химический

Гербициды - это препараты, которые поражают надземную часть растения и его корневище. Они необходимы, если справиться с сорняками механическим способом уже нельзя.

ВАЖНО: выбирайте послевсходовые гербициды и обрабатывайте сорняки в фазе прикорневых листьев (до того, как на головках созреют летучие семена).

При покупке гербицидов внимательно читайте информацию от производителя - одни средства нужно наносить точечно на листья, другими можно опрыскивать растения. Также смотрите на состав или советуйтесь с продавцом в магазине, чтобы выбранное средство не погубило культурные посадки и ваш урожай.

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