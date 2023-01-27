Крепленое португальское вино портвейн следует пить особым образом, чтобы полностью раскрыть благородный вкус напитка.

Портвейн - это крепленое вино родом из Португалии, которое особым образом выдерживают в бочках. Чем моложе портвейн, тем меньше его стоимость и тем проще правила его употребления. УНИАН расскажет, чем особенен этот напиток, и как его правильно пить, чтобы максимально раскрыть вкус напитка.

Как правильно пить портвейн

Портвейн, как и любое вино, следует подавать на стол слегка охлажденным. После откупоривания бутылку не рекомендуется закупоривать повторно - это испортит вкус напитка.

Портвейн низкой ценовойкатегории может иметь резкий запах. Его рекомендуется охлаждать сильнее, чем другие сорта - это сгладит сильный аромат и вкус напитка, и его будет приятнее пить. Остальные сорта рекомендуется охлаждать примерно до 15-18°.

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Портвейн пьют из бокалов формы "тюльпан", а наполняют бокал не более, чем наполовину. Считается, что такая форма посуды лучше всего раскрывает аромат напитка.

Лучшие закуски для портвейна - шоколад, сыр с плесенью, орехи, сухофрукты, нежирное мясо.

Интересные факты про портвейн

Крепость портвейна составляет примерно 18-23°.

Название алкоголя происходит от названия португальского города Порту, через который ранее экспортировали этот напиток.

Согласно правилам Европейского союза, "портвейном" может называться только напиток, изготовленный из винограда, который растет в долине реки Дуэро в Португалии.

Процесс брожения напитка составляет всего несколько суток, после чего в него добавляют спирт, который останавливает брожение. А вот выдерживать напиток могут до 40 лет, хотя чаще напиток идет на продажу в возрасте 6 лет.

Портвейн может казаться обманчиво мягким, но опьянение от него наступает быстро. Чтобы этого не случилось, напиток стоит пить небольшими глотками и закусывать.

Производители портвейна очень дотошно относятся к производству напитка. Важное значение имеет даже страна происхождения дуба, из которого изготовляют бочки для выдерживания вина.

Несмотря на то, что портвейн - это дорогой и элитный напиток, в советские годы под этим названием обычно продавали дешевое вино с добавлением сахара и красителей.

Большинство портвейнов относятся к красным винам, а белые сорта считаются очень редкими и дорогими. Их полагается охлаждать сильнее.

На основе портвейна можно сделать коктейль, добавив в вино ломтик апельсина, веточку мяты и лёд.

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