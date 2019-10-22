Ценовая политика кинотеатра "Киев" останется в старом диапазоне – "Синема-Центр"

В компании пообещали приложить все усилия, чтобы желающие имели возможность смотреть фестивальное кино по ценам на привычном уровне.

Новый арендатор кинотеатра «Киев» – ООО «Синема-Центр» не планирует повышать цены на билеты и будет учитывать интересы уже сформировавшейся аудитории кинотеатра. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила генеральный директор «Синема-Центра» Любовь Лисовская.

«Как нам известно, ранее в кинотеатре «Киев» билет стоил в среднем от 80 до 150 гривень. Мы намерены остаться в этой ценовой нише, привычной для давних ценителей кинотеатра», – сказала она.

Что касается ценовой политики при проведении фестивалей, то здесь цены на билеты компания будет обсуждать с организаторами в каждом отдельном случае.

Другого пути в «Синема-Центре» пока не видят, ведь у каждого из фестивалей есть собственная концепция организации и проведения, и соответствующее видение принципов ценообразования.

«Из опыта – работать будем и по типу оказания услуг по организации фестивальных кинопоказов с обеспечением согласованного количества сеансов в согласованных залах и по общим дистрибьюторским договорам (когда полученные кассовые сборы распределяются между фестивалем и кинотеатром). Кроме того, некоторые фестивали получают на свое проведение специальные бюджеты (например, от посольств – на фестивали национального кино определенных стран), и в таком случае может быть заявлена совсем маленькая стоимость посещения фестиваля, или даже и с возможностью бесплатного посещения», – подчеркнула Лисовская.

В любом случае, по ее словам, компания приложит все усилия для того, чтобы все желающие имели возможность посмотреть фестивальное кино по ценам, которые прогнозируются на примерно том же привычном для общества уровне, который был в кинотеатре «Киев» в предыдущий период.

Лисовская также сообщила, что «Синема-Центр» намерен выполнять свою обязанность перед киевской общиной и уделять особое внимание образовательным и детским программам.

«Часть наших мероприятий будет носить благотворительный характер, будет адресована незащищенным слоям населения и детям из многодетных, малообеспеченных семей или детям, лишенным родительской опеки, что мы уже много лет делаем во всех кинотеатрах нашей сети», – отметила она.

«Синема-Центр» был признан победителем в открытом конкурсе на право аренды кинотеатра «Киев» 15 апреля 2019 года. Цена аренды, которую предложила компания, составляет 2,1 миллиона гривень в месяц. Договор аренды был заключен 14 мая 2019 года.