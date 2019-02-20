В КГГА рассказали об особенностях получения субсидий наличными в Киеве

Наличие карты «Сбербанка» не является обязательным условием для получения субсидии.

С 1 января 2019 года Правительством введена монетизация жилищных субсидий гражданам. Так что все киевляне, которые пользовались жилищной субсидией с октября 2018 года, после 1 марта начнут получать сумму начисленной субсидии наличными. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Укринформ» заместитель директора Департамента социальной политики Максим Бученко.

«Правила назначения жилищной субсидии остаются неизменными, меняется лишь алгоритм ее выплаты. По поводу подачи документов или создания счетов не нужно обращаться в органы социальной защиты, Пенсионного фонда или представительств «Сбербанка». С помощью «Укрпочты» всем получателям жилищной субсидии будут разосланы информационные сообщения. А средства они будут получать на свои карточные счета через органы Пенсионного фонда или в отделениях «Ощадбанка», – сообщил Максим Бученко.

Он также пояснил, что наличие карты «Сбербанка» не является обязательным условием для получения субсидии. В случае отсутствия карты, получить средства можно будет в этом же банке по паспорту через кассу в рамках специальной программы «Быстрая копейка».

Максим Бученко подчеркнул, что теперь жители смогут экономить свои средства благодаря энергосбережению и использованию услуг в меньшем объеме:

«Поскольку субсидия начисляется согласно социальным нормам и нормативам, утвержденным Постановлением Кабинета Министров, то сэкономленные средства не возвращаются в государственный бюджет, а остаются у гражданина для его собственных нужд. Он может пользоваться ими по своему усмотрению».

Таким образом, гражданам, которым жилищная субсидия назначена с 2018 года, за январь 2019-го субсидия будет пересчитана, как и раньше (на счета управляющих многоквартирного дома, ОСМД/ЖСК и исполнителей коммунальных услуг), а с февраля субсидию уже будут пересчитывать в наличной форме.

Жилищная субсидия домохозяйствам, которые обратились за назначением жилищной субсидии впервые с 1 января этого года, будет поступать на их персональную учетную запись в АО «Ощадбанк». Финансовое учреждение будет перечислять соответствующие денежные средства на счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг получателя, о чем получатель получит sms-уведомление. Остаток начислений оплачивается гражданином самостоятельно. Будет отсутствовать необходимость ежемесячно платить обязательную долю платы за каждый вид услуги.

Жилищная субсидия не пенсионерам будет перечислена денежным переводом через АО «Ощадбанк», а пенсионерам выплачена через Пенсионный фонд вместе с пенсией. Для получения денежного перевода необходимо будет обратиться в ближайшее отделение АО «Ощадбанк» и предоставить паспорт и идентификационный код.

Пенсионеры, которые получают пенсионные выплаты через другие банки, соответственно смогут снять свою субсидию непосредственно в банкомате этого банка. Тем, у кого нет пенсионной карточки, субсидию вместе с пенсией доставит «Укрпочта».

Напомним, что получателям жилищной субсидии в мае 2019 года необходимо будет обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации с новым заявлением о назначении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах с указанием номера мобильного телефона.