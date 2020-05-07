Рада установила размеры страховых выплат для пострадавших от коронавируса медиков

Речь идет о выплатах в сумме более 600 тысяч гривень и более 1,5 миллиона гривень.

Верховная Рада установила размеры страховых выплат в случае установления инвалидности медработника или его смерти, связанных с коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей) (№3376-1) с необходимыми технико-юридическими поправками проголосовали 340 народных депутатов из 359 зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом устанавливается, что государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае установления группы инвалидности в течение одного календарного года, наступившей вследствие заболевания короновирусной болезнью (COVID-19), при условии, что такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения - в зависимости от установленной работнику группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, но не менее чем в 300-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (УНИАН: с 1 января 2020 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2102 грн, то есть сумма выплаты составит 630 тыс. 600 грн.).

В случае смерти работника - в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (или 1 млн 576,5 тыс. грн).

Размер и порядок осуществления страховых выплат определяется Кабинетом министров Украины.

В случае наступления соответствующих обстоятельств, страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату.

Страховая выплата назначается и выплачивается одноразово и в равных долях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату. Члены семьи и родители умершего работника определяются согласно Семейному кодексу Украины.

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В случае наступления таких обстоятельств во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, медицинский работник, смерть которого наступила в результате инфицирования коронавирусом, приравнивается по своему статусу к военнослужащему, проходившему военную службу, смерть которого наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

Члены семьи такого работника, его родители и иждивенцы пользуются всеми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством Украины для членов семьи, родителей и иждивенцев военнослужащих, проходивших военную службу и смерть которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы, с учетом положений этого закона.

Также устанавливается, что в случае привлечения к борьбе с коронавирусом государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения студентов-медиков старших курсов (5-6 курс) и интернов, допущенных к работе в соответствии с требованиями статьи 24 Кодекса законов о труде, на них распространяется в полном объеме действие частей 2-6 статьи относительно страховых выплат медицинским работникам.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Действие закона распространяется на все случаи инфицирования или смерти в результате инфицирования COVID-19 медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, государственных научных учреждений, которые исполняли профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения коронавирусом, которые имели место с момента установления Кабинетом министров карантина в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней".

Как сообщал УНИАН, согласно последним данным Минздрава, во время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 тысячи 660 медиков.

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