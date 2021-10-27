"Мажор" который был за рулем машины, был трезвым.

16-летнему водителю, спровоцировавшему смертельное ДТП в Харькове, объявили подозрение. Меру пресечения должны избрать уже завтра.

Об этом сообщает пресс-служба офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей "Шевроле Авео" и "Инфинити", последний двигался на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый. В результате аварии водитель "Шевроле Авео" погиб на месте. Трое пассажиров "Инфинити" – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.",- говорится в сообщении

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Автор: Полина Кузенко