Житель Днепра купил на местном рынке развесных конфеты и обнаружил в ней неприятный "сюрприз" - в сладостях были черви.
Об этом сообщает "Информатор".
Инцидент произошел 7 октября - конфеты днепрянин приобрел на рынке "Озерка". Недовольный клиент попытался вернуться в магазин, но к тому времени точка уже закрылась.
При этом, чек мужчина не взял чек и поэтому деньги за покупку ему не вернули. Вместо этого он обратился в Госпродпотребслужбу - магазин, торгующий червивыми конфетами, обещали проверить.
Попались червивые продукты: что делать
Чтобы обезопасить себя от недобросовестных продавцов, украинцам рекомендуется соблюдать несколько правил:
- сохранять чек покупки;
- сфотографировать просроченный товар;
- обратиться в Госпродпотребслужбу по телефону 050 230 04 28;
- написать в магазине претензию в двух экземплярах и заверить их подписями администратора.
Стоит отметить, Днепр - не единственный город, где можно "полакомиться" червивыми продуктами. Ранее в этом году участник ООС купил кишащую червями вареную колбасу в продуктовом магазине Херсона.
А несколько месяцев назад на Полтавщине мужчина приобрел на автостанции сосиску в тесте и обнаружил в ней опарышей.