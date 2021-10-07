Мужчина не взял чек покупки, поэтому деньги за испорченный товар не смог вернуть.

Житель Днепра купил на местном рынке развесных конфеты и обнаружил в ней неприятный "сюрприз" - в сладостях были черви.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел 7 октября - конфеты днепрянин приобрел на рынке "Озерка". Недовольный клиент попытался вернуться в магазин, но к тому времени точка уже закрылась.

При этом, чек мужчина не взял чек и поэтому деньги за покупку ему не вернули. Вместо этого он обратился в Госпродпотребслужбу - магазин, торгующий червивыми конфетами, обещали проверить.

Попались червивые продукты: что делать

Чтобы обезопасить себя от недобросовестных продавцов, украинцам рекомендуется соблюдать несколько правил:

сохранять чек покупки;

сфотографировать просроченный товар;

обратиться в Госпродпотребслужбу по телефону 050 230 04 28;

написать в магазине претензию в двух экземплярах и заверить их подписями администратора.

Стоит отметить, Днепр - не единственный город, где можно "полакомиться" червивыми продуктами. Ранее в этом году участник ООС купил кишащую червями вареную колбасу в продуктовом магазине Херсона.

А несколько месяцев назад на Полтавщине мужчина приобрел на автостанции сосиску в тесте и обнаружил в ней опарышей.

Автор: Станислав Кожемякин