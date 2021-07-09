В продуктовом магазине Херсона мужчине продали вареную колбасу, кишащую червями.
Видео с испорченной колбасой на своей странице в Facebook выложила его жена Анастасия Тищенко.
По ее словам, муж купил мясной продукт в магазине "Везунчик". Стоимость этого товара за килограмм составляет 110 гривень.
"Муж приехал из ротации с АТО, решил поехать на природу. И вот такой ужас купили в магазине "Везунчик на 200 лет". Колбасой это не назовешь", - написала Анастасия.
В комментарии она приложила чек покупки:
В магазине Херсона мужчина купил колбасу: внутри она кишела червями (видео)
В комментариях пользователи написали, что это "жесть". А другие усомнились в том, что это правда.
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