На инцидент отреагировал городской совет Пирятина.

В городе Пирятин на Полтавщине мужчина приобрел на местной автостанции сосиску в тесте и обнаружил в ней "сюрприз".

Об этом сам пострадавший клиент сообщил на странице в Facebook.

"Хотя все предупреждали и жена умоляла не делать этого, но надеялся, что меня обойдет эта напасть, но не тут было, полная булка червей-опарышей. Посмотрите фото - это не просто не свежая, это "мать их" сколько же надо держать сосиску на солнце, чтобы там выросли такие черви", - написал Олег Белоус.

На инцидент уже отреагировали в Пирятинском городском совете и сообщили о закрытии павильона, который продавал испорченный продукт. Его посетили представители Госпродпотребслужбы и изъяли продукцию. Впоследствии ее утилизировали. "Госпродпотребслужба взяла на себя контроль мер дезинсекции и дезинфекции, налоговая служба выясняет принадлежность субъектов хозяйствования", - сообщили в горсовете.

Подобные инциденты в Украине в последнее время происходят практически регулярно. Не так давно житель Сум обнаружил стекло в обычной колбасе, купленной по акционной цене в супермаркете у дома. До этого в Житомире мужчина нашел в купленной колбасе хвост и лапы крысы. Он признался, что видит подобное впервые в жизни.

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Автор: Юрий Годован