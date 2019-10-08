Одесские школьники уже неделю едят червей в супе (фото)

Департамент образования и науки занимается устранением проблемы.

В школе №66 Одессы школьников кормят испорченным супом с червями.

Соответствующую жалобу 7 октября разместили на странице обращений граждан Одесского городского совета.

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Отмечается, что работники школы подтверждают, что блюдо «с белками» детям дают уже неделю.

8 октября обращение рассмотрели и поручили профильному департаменту устранить проблему до 22 октября.

Как сообщал УНИАН, в течение 15-19 сентября в Одесской городской инфекционной больницы с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 53 ученика школы №11 города Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой.

Позже на брифинге директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич заявила, что у части детей выявлен сальмонеллез.

Она признала, что на пищеблоке были обнаружены просроченные продукты. При этом специалисты не могут утверждать, что именно эти продукты использовались для детей.