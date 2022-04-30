Подозреваемый за денежное вознаграждение осуществлял незаконную фотофиксацию размещения ВСУ и других военных формирований.

Жителя Николаева обвиняют в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины или других военных формирований, совершенного в условиях военного положения.

Как сообщает Управление СБ Украины в Николаевской области, дело возбуждено по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины.

По данным следствия, мужчина за денежное вознаграждение осуществлял незаконную фотофиксацию размещения ВСУ и других воинских формирований в Николаеве.

Отснятые фото он через мессенджер пересылал представителям страны-агрессора и сообщал точные координаты расположения Вооруженных сил.

Его задержали на месте совершения уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что под Киевом двое коллаборантов расстреливали украинцев вместе с русскими.